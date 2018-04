Firenze Scavi Piazza della Repubblica | visite 7-8 aprile

laprimapagina

: RT @MediterraneoAnt: La Firenze romana e medievale riaffiora sotto il lastricato ottocentesco di piazza della Repubblica: è quanto sta avve… - carmen_caesaris : RT @MediterraneoAnt: La Firenze romana e medievale riaffiora sotto il lastricato ottocentesco di piazza della Repubblica: è quanto sta avve… - ArcheoCris : ***BREAKING NEWS*** L’antica #Firenze riaffiora sotto il lastricato ottocentesco di piazza della Repubblica. Gli… - GASirianni : RT @firenzedigitale: #Firenze visita agli scavi di piazza della Repubblica visite guidate, gratuite, a cura Cooperativa Archeologia 31 marz… -

(Di domenica 1 aprile 2018) In occasione dei lavori in pieno svolgimento per la ripavimentazione diè riaffiorato, sotto il lastricato ottocentesco,