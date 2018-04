Final Fantasy XIV Online annuncia la sua nuova app GO

Il nuovo progetto del director di Final Fantasy XV non è un videogioco : Luminous Studios, il nuovo studio di sviluppo affidato ad Hajime Tabata - ovvero l'uomo che ha diretto Final Fantasy XV per Square Enix - è stato recentemente inaugurato dal publisher giapponese, con il director che ha preso posto sulla sua poltrona e dato il via al nuovo progetto. Tuttavia, pare che il primo lavoro della compagnia non sarà un videogioco, ma cosa verrà per il futuro? In sostanza, il nuovo progetto del director di Final ...

Con i suoi 148 GB Final Fantasy XV : Windows Edition è il gioco più pesante del mondo PC? : Come abbiamo sottolineato all'interno della nostra recensione, Final Fantasy XV: Windows Edition è un porting dalla qualità notevolissima che dimostra la cura con cui Square Enix ha realizzato questa particolare versione dedicata al mondo PC.La qualità è evidente ma come riportato da Eurogamer.net c'è anche un altro dato che salta immediatamente all'occhio: la dimensione a dir poco mastodontica del titolo. Combinando gli 85 GB base e il pack per ...

Final Fantasy 14 Online : nuovi elementi in arrivo con "The Forbidden Land of Eureka" : Oggi la terra proibita di Eureka Anemos emerge dalle nebbie in Final Fantasy XIV con il lancio della patch 4.25. In questa nuova regione misteriosa, selvaggia e inesplorata, in cui gli elementi sono in continuo mutamento, i giocatori verranno messi alla prova con dei nuovi elementi di battaglia che dovranno padroneggiare per ottenere e potenziare delle nuove armi molto potenti. La patch includerà anche l'ultimo capitolo delle avventure dello ...

DISSIDIA Final Fantasy NT : Svelato il primo personaggio del Season Pass : Square Enix Ltd. ha annunciato oggi che Vayne, il primo personaggio scaricabile di DISSIDIA FINAL FANTASY NT, arriverà alla fine di aprile per tutti coloro che possiedono il Season Pass. DISSIDIA FINAL FANTASY NT: Svelato il primo lottatore del Season Pass Vayne Solidor, il carismatico antagonista di FINAL FANTASY XII, aggiungerà delle nuove dinamiche di battaglia grazie al suo stile di gioco ...

Final Fantasy XV Windows Edition - recensione : A poco più di un anno dalla versione per PS4 e Xbox One, Final Fantasy XV sbarca su PC per la gioia di tutti gli appassionati della saga che ancora non hanno avuto modo di giocarlo. Fin dall'annuncio di questa versione abbiamo temuto molto per le sorti delle performance del titolo e la sensazione è andata ad acuirsi soprattutto negli ultimi giorni, alla luce di quanto accaduto con un altro porting di un famoso titolo sempre di Square Enix, che ...

Dal Cuphead che si ispirava a Final Fantasy VII ai progetti futuri : parola a Studio MDHR : Tra i progetti più interessanti di questi ultimi anni una menzione d'onore va indubbiamente a Cuphead, un progetto nato da una piccolissima software house e poi sostenuto da Microsoft che ha attirato milioni di giocatori grazie a un livello di difficoltà da non sottovalutare ma soprattutto a uno stile artistico e a delle musiche fantastiche.Destructoid ha incontrato il co-creatore, Chad Moldenhauer, e l'artista e producer, Maja Moldenhauer, per ...

La nuova patch di Final Fantasy XV Windows Edition risolve alcuni problemi di frame rate : Square Enix ha da poco reso disponibili la Royal Edition (per console) e la Windows Edition del suo apprezzato Final Fantasy XV ma, a quanto pare, alcuni utenti PC hanno riscontrato fastidiosi problemi legati al frame rate.In particolare, durante le evocazioni di un Astral, veniva richiesto di riavviare il gioco per normalizzare il frame rate. Proprio per risolvere il fastidioso problema, ecco che gli sviluppatori hanno Finalmente pubblicato una ...

Final Fantasy XV : la versione pirata del gioco gira meglio di quella Steam : Dopo numerosi test, DSOgaming è giunta alla conclusione che la versione pirata di Final Fantasy XV gira meglio di quella Steam.Fin dall'inizio, riporta la testata, la versione pirata si carica più velocemente della versione Steam (al primo avvio 3 secondi contro i 30 di quella Steam) mentre anche le mappe del gioco caricano più velocemente in quella pirata (58 secondi contro 1 minuto e 40 secondi).La versione Steam soffre anche di ulteriore ...

Square Enix continua i lavori sul suo Final Fantasy VII Remake e assume nuovi sviluppatori : Mentre le ultime notizie sull'atteso Final Fantasy VII Remake ci parlavano di un Cloud che sarà "ancora più simile all'originale", ecco spuntare novità che riguardano il team al lavoro sul gioco.Infatti, come riporta Kotaku, Square Enix sta puntando forte sul suo Final Fantasy VII Remake e ha in programma di ingrandire lo studio impegnato nel titolo. La compagnia vuole assumere altri sviluppatori da impiegare in ruoli chiave e, tra i requisiti, ...

Il team di Final Fantasy VII Remake ci aggiorna sullo sviluppo : Sul sito ufficiale di Final Fantasy VII Remake, nuova esclusiva PS4 attualmente in sviluppo presso Square Enix sotto la direzione di Tetsuya Nomura, ci ha fornito dettagli sullo sviluppo del gioco, aggiornando un annuncio di lavoro per implementare il team attualmente al lavoro. La sezione sul sito di Final Fantasy VII Remake, dedicata all'annuncio di lavoro che svela qualche dettaglio sullo sviluppo del gioco, presenta la seguente nota ...

Le mod di Final Fantasy XV Windows Edition : tempi di caricamento migliorati e molto altro : Final Fantasy XV Windows Edition è stato accolto in maniera tutto sommato positiva dai giocatori PC e dopo il suo lancio avvenuto questa settimana non sono stati segnalati grossi problemi o bug nell'esperienza generale di gioco, sebbene una parte dei giocatori si trovi di fronte ad alcuni cali di frame rate e rallentamenti vari.Il sospetto iniziale era che Denuvo, il famoso DRM, fosse in larga parte responsabile ma non è stato dello stesso ...

Square Enix svelerà nuove informazioni sulla collaborazione tra Final Fantasy XV e Tekken 7 la prossima settimana : Grazie alla segnalazione di Gematsu, apprendiamo che Square Enix ospiterà la trasmissione "Final Fantasy XV Active Time Report Tekken 7 Collaboration Special" il prossimo 14 marzo, tutti coloro che vorranno seguire la diretta potranno farlo su YouTube e Niconico.La trasmissione, che commemorerà la recentissima uscita di Final Fantasy XV Royal Edition e Final Fantasy XV Windows Edition, vedrà protagonista il produttore principale della serie ...

Alle 17 : 30 non perdete la diretta con Final Fantasy XV : Windows Edition : Square Enix ne ha parlato come di una versione appartenente in pratica a una vera e propria nuova generazione e le prime impressioni degli utenti che lo hanno acquistato sembrano molto positive. Stiamo parlando di Final Fantasy XV: Windows Edition.L'atteso ultimo capitolo dello storico franchise è disponibile su Steam e ovviamente non possiamo perdere l'occasione per mostrarvelo in diretta all'interno di una live di Eurogamer.it.Appuntamento ...

Final Fantasy XV Royal Edition e Windows Edition finalmente disponibili - tutte le novità delle edizioni : Square Enix ha pubblicato, Finalmente, la Windows Edition di Final Fantasy XV su Steam, Origin e Windows 10, e Final Fantasy XV Royal Edition su Xbox One e PlayStation 4. Entrambe le edizioni sono piene di novità e contenuti inediti, che si aggiungono al gioco di base e includono anche tutti i contenuti del Season Pass rilasciati sin dal giorno del lancio (in quel di novembre 2016), una nuova zona Finale, nuove aree da esplorare e altro ...