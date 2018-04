Fiandre | Nibali | Corsa bellissima e dura Sono contento della mia prova

Giro delle Fiandre - Nibali sfinito al traguardo : 'sembrava di essere in una lavatrice' : Vincenzo Nibali e le sensazioni al termine del suo primo Giro delle Fiandre: il messinese della Bahrain Merida sfinito al traguardo E' Niki Terpstra il vincitore della 102ª edizione del Giro delle ...

Giro delle Fiandre 2018 : le pagelle. Niki Terpstra monumentale - Pedersen sorprende - Moscon delude - Nibali protagonista : Il Giro delle Fiandre torna a parlare olandese 32 anni dopo grazie ad uno straordinario Niki Terpstra che conquista in solitaria l’edizione numero 102. Il podio viene completato dal danese Mads Pedersen e dal belga Philippe Gilbert. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti di giornata, con le pagelle del Giro delle Fiandre. Niki Terpstra 10: fa sua la seconda Classica Monumento della carriera con un’azione in solitaria d’altri tempi e ...

Giro delle Fiandre 2018 – Vincenzo Nibali : “Ero dentro una lavatrice”. Niki Terpstra : “Roubaix e Fiandre - un sogno” : Niki Terpstra ha vinto il Giro delle Fiandre 2018 grazie a una bella azione spronata dall’eccezionale attacco di Vincenzo Nibali, anche oggi grande protagonista in corsa. Ha deluso invece Peter Sagan, grande favorito della vigilia. Queste le dichiarazioni che i protagonisti di giornata hanno rilasciato alla Gazzetta dello Sport. Niki Terpstra: “E’ un sogno per me. Vincere Roubaix e Fiandre… queste due corse, è qualcosa di ...

Giro delle Fiandre 2018 - Vincenzo Nibali corre da protagonista : l’attacco da Campione e un futuro sui muri. Si può tornare per vincere! : Esame superato. Vincenzo Nibali può ritenersi soddisfatto per come ha corso il primo Giro delle Fiandre della sua carriera: lo Squalo ha debuttato oggi sui muri del Belgio, nel tempio del ciclismo è riuscito a essere protagonista e a destare un’ottima impressione. Non è facile interpretare al meglio la Ronde quando non si hanno precedenti, non è semplice leggere al meglio le dinamiche di una gara estremamente particolare e complicata, non ...

LIVE Giro delle Fiandre 2018 in DIRETTA : Niki Terpstra vince in solitaria - Sagan e Van Avermaet si arrendono. Nibali ci prova ma desiste : Il Campione del Mondo è a 30' dal leader della corsa, mancano 12 chilometri. 16.51 Sagan parte sulle ultime rampe del Patenberg, è a 29' da Terpstra. Il Campione del Mondo ci vuole provare, Benoot e ...

Giro delle Fiandre - trionfa Niki Terpstra : Nibali - che cuore! : Giro delle Fiandre – Niki Terpstra della Quick Step Floors ha conquistato la 102ª edizione del Giro delle Fiandre. Dopo 266 chilometri (da Anversa a Oudenaarde) il ciclista olandese ha battuto Mads Pedersen della Trek Segafredo e Philippe Gilbert, suo capitano. Dopo aver vinto l’E3 Harelbeke, Niki Terpstra si è aggiudicato la classica belga e ha migliorato il suo risultato nel 2017 (il ciclista della Quick Step Floors ha chiuso in terza ...

Giro delle Fiandre 2018 : le dichiarazioni della vigilia. Vincenzo Nibali : “Non sarò il capitano” : Tutto pronto per la corsa più attesa di questo inizio aprile: domani, domenica di Pasqua, si corre la Ronde, il Giro delle Fiandre. In attesa della gara vera e propria, andiamo a vedere la battaglia a suon di parole dei più indiziati per la vittoria domani sui muri fiamminghi. Vincenzo Nibali, vincitore della Milano-Sanremo, prova a nascondersi: “Oggi (ieri,ndr) ho provato gli ultimi 70 km di gara e devo dire che la gara sarà sicuramente molto ...

