Fiamme in palazzo a Prato | muore 74enne

Milano - paura per l'incendio che sta divorando una cartiera. Evacuato un condominio - Fiamme anche sulla facciata di un palazzo : paura a Milano, dove gli abitanti di via Piemonte (a pochi passi dalla Tangenziale Est e dagli studi di Mediaset a Cologno Monzese) si sono svegliati con un forte odore di bruciato...

Fiamme palazzo Milano : indagati due ecuadoriani : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Fiamme in un palazzo a Milano : morto il 13 enne rimasto intossicato : Il ragazzino, che viveva all'undicesimo piano era l'unico in condizioni gravissime dei condomini soccorsi durante il rogo scoppiato al decimo piano della palazzina - È morto il ragazzo di 13 anni che ...

Incendio in un palazzo di via Cogne - ragazzino di 13 anni sviene nella casa in Fiamme : morto : Quando i vigili del fuoco sono entrati in casa sua, le visiere dei loro caschi si sono sciolte per il calore. Eppure, pompieri, carabinieri e poliziotti erano riusciti in qualche modo a prenderlo e tirarlo fuori da quell'inferno. Ma alla fine...

Palazzo in Fiamme a Milano - un tredicenne in condizioni disperate : Lotta tra la vita e la morte un ragazzo di 13 anni di origine marocchina che è stato trasportato in condizioni gravissime all’ospedale Sacco di Milano. Era solo, a letto, nel monolocale della sua famiglia all’undicesimo piano del Palazzo di via Cogne 20 quando, poco prima di mezzogiorno, è divampato un incendio nell’appartamento al piano di sotto. ...

Rogo in un palazzo di 13 piani Foto|Video Tre salvati dalle Fiamme - uno grave Live : Le fiamme si sono sviluppate in un appartamento al decimo piano di via Cogne, nel quartiere milanese di Quarto Oggiaro, da cui si vede uscire una densa colonna di fumo nero. Evacuato l’intero stabile.

