Ferrari 488 GTE | shakedown spettacolare sulla pista di Fiorano

Pronte le Ferrari 488 Gte per Le Mans : Confermate lecoppie di piloti: sulla 51 ci saranno i campioni del mondo JamesCalado e Alessandro Pier Guidi; sulla 71 Sam Bird e DavideRigon. La versione 2018 della 488 Gte per il Wec si caratterizza ...

Valentino Rossi guida la nuova Ferrari 488 Pista. Quando il Dottore era vicino alla Formula Uno con la Rossa : cosa sarebbe cambiato? : Valentino Rossi ha guidato la nuova Ferrari 488 Pista. Il Dottore è stato il driver d’eccezione della Scuderia di Maranello e ha testato la nuova vettura sul circuito di Fiorano. Reduce dall’ottimo terzo posto ottenuto nel GP del Qatar, il nove volte Campione del Mondo ha accolto l’invito della Rossa e ha fatto scatenare i 720 cavalli nel nuovo V8 biturbo. La nuova creatura è davvero bellissima, un bolide che affascina tutti ...

MotoGp - Rossi prova la Ferrari 488 Pista a Fiorano : ROMA - Un matrimonio, quello tra Valentino Rossi e la Ferrari, che si sarebbe potuto celebrare una decina di anni fa, come aveva confermato anche il padre del Dottore, Graziano Rossi. Il pesarese in ...

MotoGp - a Fiorano Rossi prova la Ferrari 488 Pista : Nel suo futuro potrebbero esserci le corse automobilistiche, sia nel mondo rally, sia in quello delle corse di durata. Nei suoi piani ci sono le prestigiose 24 Ore di Le Mans e la Dakar. CLASSIFICA ...

Valentino Rossi - A Fiorano al volante della Ferrari 488 Pista : Lei è la nuova Ferrari 488 Pista, la più estrema delle stradali di Maranello. Lui è Valentino Rossi, pilota Yamaha di MotoGP, nove volte campione del mondo di motociclismo. Vederli assieme a Fiorano riporta alla mente i tempi in cui il pilota di Tavullia, da sempre appassionato anche di quattro ruote, sembrava vicino al grande salto nella Formula 1, proprio con la scuderia del Cavallino.Tester d'eccezione. Questa volta si tratta semplicemente di ...

Michelin - pneumatici speciali per la Ferrari 488 Pista. Pilot Sport Cup 2 K2 : racing omologati per la strada : GINEVRA - La nuova Ferrari 488 Pista, svelata in premiere mondiale al Salone di Ginevra, monta speciali pneumatici da corsa omologati per l'utilizzo stradale che sono prodotti dalla Michelin. Si...

PIT STOP : Ferrari 488 Pista - il Cavallino più potente di sempre FOTO : DALLA Pista ALLA STRADA - La Ferrari 488 Pista trasferisce su strada l'esperienza maturata sui tracciati di tutto il mondo dalla 488 Challenge e dalla 488 GTE. La Casa di Maranello da oltre 25 anni ...

Ferrari 488 Pista - La più estrema delle stradali di Maranello raccontata da Flavio Manzoni - VIDEO : La Ferrari stradale con il V8 più potente della storia di Maranello è stata svelata al Salone di Ginevra. La 488 Pista è la versione più estrema della due posti del Cavallino e propone soluzioni tecniche strettamente derivate dal mondo delle competizioni e sviluppate sulle 488 GTE e Challenge. Performance estreme. Forte di di una nuova impostazione aerodinamica, la Pista pesa 90 kg in meno (1.280 kg a secco) rispetto alla 488 GTB e propone le ...

Ferrari 488 Pista a Ginevra - regina del salone : La regina del salone? Ferrari 488 Pista, nonché evoluzione estrema della 488 GTB. A Ginevra, da sempre Motor show delle supercar, non poteva non esserlo. L’auto, sviluppata esclusivamente per la prestazioni, guadagna...

Ferrari 488 Pista - La più estrema delle stradali di Maranello raccontata da Flavio Manzoni - VIDEO : La Ferrari stradale con il V8 più potente della storia di Maranello è stata svelata al Salone di Ginevra. La 488 Pista è la versione più estrema della due posti del Cavallino e propone soluzioni tecniche strettamente derivate dal mondo delle competizioni e sviluppate sulle 488 GTE e Challenge. Performance estreme. Forte di di una nuova impostazione aerodinamica, la Pista pesa 90 kg in meno (1.280 kg a secco) rispetto alla 488 GTB e propone le ...

Ferrari svela la 488 Pista al salone dell'auto di Ginevra : Ginevra , askanews, - Ginevra apre le porte al salone dell'auto. Al Palexpo è al via l'88esima edizione e i grandi costruttori mondiali sono pronti a sfidarsi con le ultime novità di tecnologia e ...

A Ginevra al via salone dell'auto - la Ferrari svela la 488 Pista : Ginevra , askanews, - Ginevra apre le porte al salone dell'auto. Al Palexpo è al via l'88esima edizione e i grandi costruttori mondiali sono pronti a sfidarsi con le ultime novità di tecnologia e ...

Ferrari 488 Pista - dieta e prestazioni monstre : Ferrari 488 Pista, dieta e prestazioni monstre Il motore V8 turbo 3.9 da 720 CV è il più potente 8 cilindri nella storia del Cavallino Continua a leggere L'articolo Ferrari 488 Pista, dieta e prestazioni monstre sembra essere il primo su NewsGo.

Ferrari 488 Pista : ecco le caratteristiche tecniche : L'attesa è finita. L'erede della ormai passata 458 Speciale è arrivata e, come la sua antenata, vuole cambiare e stravolgere le carte in tavola rendendo onore alla nobile stirpe delle Sport Special Series V8 della casa di Maranello. Per realizzarla in Ferrari hanno dato fondo a tutta la loro esperienza maturata negli ultimi anni nel loro campionato mono-marca (il Ferrari Challenge) e nel WEC (il campionato mondiale di endurance). La nuova ...