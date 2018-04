Felipe Melo perde nuovamente la testa | ecco la reazione del centrocampista VIDEO

calcioweb.eu

: VIDEO #FelipeMelo perde ancora la testa: espulso e poi...è rissa - Gazzetta_it : VIDEO #FelipeMelo perde ancora la testa: espulso e poi...è rissa - CalcioWeb : #FelipeMelo perde nuovamente la testa: ecco la reazione del centrocampista [VIDEO] - PompeiCri : RT @Gazzetta_it: VIDEO #FelipeMelo perde ancora la testa: espulso e poi...è rissa -

(Di domenica 1 aprile 2018)fa sempre molto discutere e non solo per le prodezze sul campo. Ilex Inter e Juventus è stato protagonista dell’ennesima rissa, ildel Palmeiras si agita troppo durante il match contro il Corinthians, valido per i playoff del campionato Paulista, espulsione, poi si scatena la rissa.ildell’ennesimo momento di nervosismo che riguarda. L'articololaladelsembra essere il primo su CalcioWeb.