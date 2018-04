“Fatti curare!” Caos a C’è Posta per te Insulti | bugie e rancori nell’ultima puntata

caffeinamagazine

: @tackleduro ESSERE COGLIONI TI RISPECCHIA DUPPLICATO .....FATTI CURARE - Mainagioia72 : @tackleduro ESSERE COGLIONI TI RISPECCHIA DUPPLICATO .....FATTI CURARE - FrancescoCiano8 : Fatti curare da uno bravo stavolta - paganoantonio59 : @GIGGIONAPOLI @Bassman8256 @Adriano67781184 @pisto_gol Fatti curare da uno buono -

(Di domenica 1 aprile 2018) Parole, chiacchiere, intrighi e un mutismo che dura da anni. Due fratelli, Cristian e Alessio, in lite e una mamma che non riesce a sopportare che l’indifferenza che i figlio provano l’uno per l’altro. Da qui la decisione di Carmela di rivolgersi a Maria De Filippi. Ora che loro padre non c’è più, vorrebbe riunirli. Alessio dopo la scomparsa di papà si è chiuso in se stesso e ha affrontato il dolore a modo suo. Lui non parla più col fratello Alessio perchè ha litigato con la cognata. La moglie del fratello spiega: “Christian ha un altro lavoro, a me quest’officina non interessa”. Alessio le chiede di non impicciarsi, ma finisce con l’insultare anche Cristian. “Quando sono a casa ci sto male, vorrei che facessimo pace Cri, anche per mia madre. Io sono una persona che vive di terrori”. Maria De Filippi prova a far capire a Cristian che ...