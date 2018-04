“Falsi e bugiardi” Le ultime parole di Franco Terlizzi all’Isola dei Famosi | un’accusa

caffeinamagazine

: @QuintaColonnaTv @ElenaRedaelli @rete4 Colaninno o come cazzo si chiama ! Invece di sparare cazzate tagliate inta… - brunozanon3 : @QuintaColonnaTv @ElenaRedaelli @rete4 Colaninno o come cazzo si chiama ! Invece di sparare cazzate tagliate inta… - ximexe : @ElioLannutti Gentiloni quando sparira' dalla nostra vista? insomma o facciamo sto' governo o andiamo a elezioni ma… - DebPertile : Buffone, ladri, falsi, bugiardi. Regione Lombardia, passaggio consegne. Fontana: 'Maroni mi lascia situazione faci… -

(Di domenica 1 aprile 2018) Cosa è successo davvero all’Isola deitrae gli altri naufraghi? E perché l’ex pugile ha deciso all’improvviso di abbandonare il reality show, a poche settimane dalla finale, lasciandosi così definitivamente alle spalle l’Honduras? Sono questi i temi sui quali sicuramente verteranno le prossime puntate del programma condotto da Alessia Marcuzzi, con i fan ancora abbastanza spiazzati dopo l’annuncio, dato ufficialmente dalla produzione, dell’addio del naufrago. Il motivo del suo gesto non è ancora stato comunicato e i dubbi restano quindi nell’etere, con appassionati e giornalisti a ipotizzare un po’ di tutto in queste ore: dal malore all’espulsione decisa a tavolino per le sue troppe intemperanze fino alla lite con altri compagni di avventura. Stando a quanto emerso dagli ultimi video pubblicati dalla ...