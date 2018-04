Eva Longoria | mamma che risate!

Eva Longoria - dolce attesa a Miami : Un gruppo di amici, una barca che prende il largo al tramonto e, soprattutto, José Antonio Baston, l’uomo che ha portato Eva Longoria all’altare per la terza volta (che sembrerebbe davvero quella giusta) e che le ha fatto cambiare idea sulla possibilità di diventare madre, cosa che fino a qualche anno fa l’attrice rifiutava categoricamente, fiera paladina di quelle che «meglio ...

Eva Longoria : «Quando aspetti un bambino» : «Quando sei in posa per un servizio fotografico, ma il bambino vuole che le patatine siano a portata di mano». Eva Longoria, 42 anni, al settimo mese di gravidanza scherza sulle classiche «voglie» tipiche delle quasi mamme. Lo scatto «incriminato», condiviso via Instagram, racconta di uno shooting che la vede perfettamente truccata e immersa a metà in una piscina, ma con una ciotola di patatine ben in vista. Sfoglia ...

Eva Longoria incinta a 42 anni : Eva Longoria col pancione sul red carpet. È accaduto ieri a Beverly Hills, in California, nel corso del Costume Designers Guild Awards.L'ex protagonista di "Desperate Housewives", come racconta EtOnline, ha presenziato sul tappeto rosso con un abito premaman rosa e romantico. A lei si sono aggiunge anche le amiche e colleghe Gina Rodriguez e Kerry Washington, per una foto di gruppo. Longoria si è mostrata raggiante e ...

Eva Longoria - dolce attesa a Los Angeles : Il sesto mese della prima gravidanza di Eva Longoria, 42 anni, è a Los Angeles. L’attrice di Desperate Housewives alterna passeggiate sulle colline di Hollywood al lavoro da regista (è impegnata sul set delle serie tv Blackish e The Mick) e a sessioni di shopping premaman. Come in queste foto per le strade di Beverly Hills, in cui tiene per mano il marito José Antonio Baston detto Pepe, 49, presidente del gruppo radiotelevisivo messicano ...