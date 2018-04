Europa e Stati Uniti divisi anche sulle emissioni

Ex spia russa avvelenata - effetto domino in Europa e Stati Uniti : espulse decine di diplomatici russi. Due in Italia : Azione coordinata di 14 paesi europei e degli Stati Uniti contro la Russia: le ritorsioni diplomatiche a seguito del caso Skripal, ex spia russa transfuga nel Regno Unito avvelenata insieme alla figlia Yulia con un agente nervino, si allargano oltre i confini della Gran Bretagna. Se Londra nelle scorse settimane aveva già deciso l’espulsione di 23 diplomatici, oggi arriva l’effetto domino in 14 Paesi europei e negli Stati Uniti. ...

Stati Uniti - Trump salva l'Europa dai dazi : Gli Stati Uniti non imporranno dazi doganali all'Europa, almeno per il momento. Robert Lighthizer, rappresentante per il Commercio dell'amministrazione di Donald Trump, ha annunciato, davanti la commissione finanze del Senato, l'intenzione del presidente statunitense di escludere l'Unione Europea dall'imposizione delle tariffe del 25% sui prodotti siderurgici e del 10% sull'alluminio, sulla falsariga di quanto stabilito per Canada e Messico, a ...

Stati Uniti e Europa d'accordo per confronto sui dazi : Il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk: "Stiamo lavorando duro per un'esenzione totale dell'Ue dai dazi Usa"

Clima : ecco come il riscaldamento dell’Artico influenza gli inverni di Stati Uniti - Europa e Asia : Gli scienziati della Rutgers University-New Brunswick e dell’Atmospheric and Environmental Research (AER) hanno collegato la frequenza dell’estremo maltempo invernale negli Stati Uniti alle temperature dell’Artico. La ricerca è stata pubblicata in Nature Communications. Jennifer Francis, co-autrice dello studio e professoressa di ricerca di scienze marine e costiere presso la School of Environmental and Biological Sciences della Rutgers, ...

PEARL JAM - "CAN'T DENY ME"/ Il tour mondiale della band tra Sudamerica - Europa e Stati Uniti : I PEARL Jam hanno pubblicato il nuovo singolo "Cant't DENY me" che anticipa l'album e il nuovo tour mondiale che farà tappa in Sud America, Europa e Stati Uniti.(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 08:50:00 GMT)

Resa dei conti Gran Bretagna-Russia sull'ex spia. Europa e Stati Uniti con la premier May : Rullano i tamburi di guerra, anche se per ora è guerra di parole, fra Londra e Mosca sulla vicenda del tentato avvelenamento con un micidiale agente nervino, domenica 4 marzo a Salisbury, dell'ex spia russa Serghei Skripal e di sua figlia Yulia. Una vicenda che si colora di nuovi misteri, fra accuse incrociate, sospetti sempre più tenebrosi, minacce ormai incombenti di sanzioni e contro-sanzioni, ombre di rappResaglie diplomatiche ...

Su dazi e acciaio vertice a Bruxelles : Europa e Giappone contro Stati Uniti : Ue e Usa verso la guerra commerciale, dopo la decisione di Trump di imporre dazi su acciaio e allumino. La Commissione europea ha già preparato un piano di contromisure, così come il Giappone, ma ...

Europa - Gli stati con il parco circolante più vecchio - FOTO GALLERY : Ci si lamenta, a ragione, del parco circolante italiano, troppo vecchio e inquinante. In Europa, tuttavia, lItalia è solo al tredicesimo posto nella classifica dei Paesi con le auto più anziane: le vetture della nostra Penisola hanno infatti unetà media di 10,7 anni, quasi la metà rispetto a quelle di altri stati dell'Unione europea. Dai dati raccolti dalla Acea, infatti, risulta che i Paesi dellEst hanno un parco circolante molto più vecchio ...

La Lazio passeggia sulla Steaua Bucarest : 5-1 e ottavi di Europa League conquistati : La Lazio di Simone Inzaghi è tornata prepotentemente a fare la voce grossa. I biancocelesti hanno rimontato ampiamente l'1-0 maturato nell'andata contro la Steaua Bucarest. I padroni di casa hanno rifilato un secco e perentorio 5-1 frutto della tripletta di Ciro Immobile al gol numero 31 in 29 partite giocate in tutte le competizioni. Le altre reti portano la firma di Bastos e di un ritrovato Felipe Anderson che al momento della ...

PlayStation Now diventa più veloce ed economico in Europa : Sony ha annunciato una riduzione di prezzo per PlayStation Now in Europa, o per meglio dire nei paesi europei presso cui il servizio di streaming videoludico è disponibile in questo momento. Il canone mensile è stato abbassato a '14,99 in Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo, mentre una prova da 7 giorni è stata messa ...

Borsa : contrastati futures avvio Europa : ... in assenza di dati macroeconomici particolarmente significativi attesi oggi dagli Usa, potrebbero guardare maggiormente ai fondamentali dell'economia continentale. 9 febbraio 2018 Diventa fan di ...

Ora legale - Finlandia e stati del Nord Europa chiedono l'abolizione : 'Danneggia la nostra economia' : Da Strasburgo è arrivato il 'No' per l'eliminazione dell'ora legale, che scatta domenica 25 marzo. Contro l'ora legale sono schierati diversi Paesi, per lo più Nordici come la Finlandia, che non ...

Arizona Sunshine per PlayStation VR in arrivo in versione retail anche in Europa : La maggior parte dei giochi per PS VR sono in versione digitale, ma ve ne sono anche alcuni in versione fisica ci fa notare VRfocus.Questo è il caso di Arizona Sunshine, sparatutto a tema zombie di Vertigo Games, che verrà distribuito in formati fisico ai rivenditori europei il prossimo mese.L'annuncio lo fa Richard Stitselaar, direttore dello studio di Vertigo Games, ha fatto oggi l'annuncio sul blog di PlayStation: "Dopo mesi di richieste ...

Erdogan vuole l'Europa per la sua Turchia. E lancia una frecciata agli stati membri : L'adesione della Turchia non può essere sacrificata a calcoli di politica interna'. Un desiderio d'Europa che rappresenta un unicum, nel momento storico in cui i paesi membri hanno effettuato , vedi ...