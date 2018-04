Espulsione diplomatici | la Germania continuerà a mantenere buone relazioni con Mosca

Caso Skripal - Mosca annuncia Espulsione di 50 diplomatici britannici : «Puntiamo alla parità» : Oltre 50 diplomatici e membri dello staff tecnico devono lasciare la Russia. Lo ha annunciato la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova, in riferimento alle contromisure...

Mosca espelle due diplomatici italiani. Reazione simmetrica Espulsione altrettanti russi da 27 Paesi : Saranno più di 150 i diplomatici occidentali che Mosca espellerà in modo "speculare" alle espulsioni decise in relazione alll'avvelenamento della ex spia russa e della figlia a Salisbury, nel Regno Unito. Washington: passo ingiustificato, ci riserviamo il diritto di rispondere. Il Ministero degli esteri russo intanto convoca ambasciatori Londra, Parigi, Berlino e Italia

Spia avvelenata - Mosca : Espulsione diplomatici risultato ricatti Usa - : Dopo l' ondata di provvedimenti contro diplomatici russi in tutto il mondo, come ritorsione per il caso Skripal , il ministro degli Esteri Lavrov attacca: "Pressioni da Washington. Alcuni Paesi ci chiedono scusa"

"L'Espulsione dei diplomatici russi è un ricatto dell'America" : Non si è fatta attendere la risposta di Mosca alle pressioni internazionali, dopo che più di quattordici Paesi, dentro e fuori l'Unione Europea, hanno seguito gli Stati Uniti nell'espellere un certo ...

Mosca : “L’Espulsione dei diplomatici è il risultato dei ricatti americani” : La decisione presa da alcuni paesi occidentali di espellere i diplomatici russi è il risultato di colossali ricatti e pressioni da parte degli Stati Uniti. Lo ha detto ha detto il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov. «Quando uno o due diplomatici vengono invitati a lasciare questo o quel paese, e ci sussurrano nelle orecchie le scuse, sappiam...

Mosca - risponderemo a Espulsione nostri diplomatici :

Mosca risponderà simmetricamente a Espulsione di diplomatici russi a breve - : "La risposta sarà simmetrica. Lavoreremo nei prossimi giorni e daremo una risposta per ogni paese" ha detto la fonte. Il capo del Consiglio europeo, Donald Tusk, ha dichiarato che la decisione di ...

Donald Trump valuta l'Espulsione di 20 diplomatici russi per il caso Skripal : Il presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump sta valutando l'esplusione di 20, forse di più, diplomatici russi in risposta all'avvelenamento dell'ex spia russa Sergei Skripal, per il quale Londra, che ha già ordinato le espulsioni, accusa Mosca. Lo scrive il Washington Post che, citando fonti statunitensi ed europee, aggiunge che Trump sarebbe vicino alla decisione finale e che l'annuncio, che sicuramente ...

Spia russa : Trump pronto a Espulsione diplomatici Mosca :

Caso spie - 5 Paesi dell’Ue valutano un’Espulsione coordinata dei diplomatici russi : Almeno cinque Paesi dell’Ue - Francia, Polonia ed i tre Stati baltici - valutano un’espulsione coordinata di diplomatici russi, in risposta all’attacco di Salisbury. Lo riporta il Financial Times citando fonti diplomatiche. La possibile mossa sarebbe su iniziativa dei governi nazionali, ma la logica di fondo, è quella di presentare un fronte unito,...

CASO SKRIPAL - EX SPIA RUSSA AVVELENATA/ Mosca "Espulsione diplomatici a breve” : Usa solidale con Londra : Ex SPIA Kgb AVVELENATA, CASO SKRIPAL: Russia vs Londra, "pronte espulsioni di diplomatici inglesi". Anche la Francia prende misure contro Cremlino: Usa, Onu e Macron contro Putin(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 15:23:00 GMT)

Ex spia russa avvelenata - gli Usa : “Mosca disprezza l’ordine internazionale”. Diplomatici Uk verso l’Espulsione : A meno di 24 ore dalla decisione del Regno Unito di espellere 23 Diplomatici russi per l’affaire dell’ex spia russa avvellenta a Londra, arriva la risposta di Mosca. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov espellerà presto Diplomatici britannici. La tensione tra i due paesi continua a salire da giorni. La portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sostiene che le accuse di Londra sul presunto coinvolgimento ...