Esplosione in una ditta di Treviglio | muoiono due padri di famiglia

Due morti per un’Esplosione in una fabbrica di mangimi nel Bergamasco : Due persone sono morte a causa di una esplosione verificatasi in un’azienda di mangimi a Treviglio, nel Bergamasco. Sul posto sono al lavoro una decina di vigili del fuoco del distaccamento di Treviglio e di Dalmine, personale del 118 e carabinieri della locale Compagnia e stazione. L’azienda interessata è la ICB, in via Caldenzano. Sebbene non si...

Esplosione in una fabbrica di mangimi : morti due operai : Tragedia sul lavoro in Lombardia. Due operai sono morti in seguito all'Esplosione di un serbatoio utilizzato come essiccatoio di farine alimentari per animali domestici. L'incidente, secondo le prime informazioni dei...

Esplosione nel Milanese - crolla una casa. Tutte salve le persone estratte dalle macerie| : Ancora da accertare le cause della deflagrazione, probabile una fuga di gas. Nove persone sono rimaste ferite, di cui due gravi

Milano - Esplosione in una palazzina di due piani. Tre persone estratte vive. Probabile fuga di gas : Un crollo si è verificato, stamani, in una palazzina a Rescaldina (Milano), probabilmente per una fuga di gas. Almeno cinque persone coinvolte. Tre sono state estratte vive, secondo quanto riferito dai Vigili del fuoco. Una sarebbe in corso di recupero in questi minuti. Un’altra sarebbe stata individuata sotto le macerie. L'articolo Milano, esplosione in una palazzina di due piani. Tre persone estratte vive. Probabile fuga di gas proviene da Il ...

Esplosione fa crollare una palazzina nel Milanese : 2 persone sotto le macerie e 4 feriti : Una palazzina di due piani è crollata questa mattina a Rescaldina, al confine tra le province di Milano e Varese. Si temono vittime. Secondo i soccorritori ci sarebbe almeno una persona dispersa, un’altra individuata sotto le macerie e i vigili del fuoco sono a lavoro per estrarla. Altre 4 persone sono già state portate in ospedale e le loro condiz...

Una MAPPA terrificante mostra cosa accadrebbe alla propria città in caso di Esplosione di una bomba atomica : Si tratta di uno scenario agghiacciante, che nessuno vorrebbe mai accadesse, meno che mai nella città in cui vive: cosa succederebbe se un’arma nucleare venisse detonata nel proprio centro abitato? Mentre sembra abbastanza ovvio che l’esplosione iniziale spazzerebbe via tutto ciò che si trova nelle vicinanze immediate, può sorprendere quanto lontano possano giungere gli effetti di un tale evento. A corredo dell’articolo una ...

Esplosione al porto di Livorno : “Siamo di fronte a una tragedia immane” : “Siamo di fronte a una tragedia immane. Tocca contare l’ennesimo incidente sul lavoro che strappa due uomini innocenti alle loro famiglie. In questo momento drammatico per tutta la città il mio primo pensiero è per loro. A queste mogli, madri, figli. A ognuno di loro va il mio più profondo cordoglio, il mio sostegno e la massima vicinanza”. Lo afferma il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin, che, di ritorno da impegni ...

Afghanistan - Esplosione in una moschea sciita a Herat : 3 morti : Almeno tre persone sono morte e altre nove sono rimaste ferite in un'esplosione avvenuta all'interno di una moschea sciita di Herat City, capoluogo dell'omonima provincia occidentale afghana. Lo ...

Esplosione Catania - la verità in una lettera? : Il suo lavoro non andava bene e aveva disagi psicologici a causa del suo stato di salute e recentemente aveva anche subito una truffa nell'acquisto di biciclette . E' quanto emerge da una lettera ...

Esplosione in una fabbrica chimica - 6 morti in Repubblica Ceca : I fatti sono avvenuti nell'impianto chimico di Kralupy na Vltavou, nei pressi di Melnik, 30 chilometri a nord di Praga. Ancora da chiarire le cause dell’incidente.Continua a leggere

Esplosione PALAZZINA CATANIA PER FUGA DI GAS/ Ultime notizie - video : una delle vittime era un ex calciatore de : CATANIA, ESPLOSIONE in un palazzo di Via Garbaldi per FUGA di gas: video, Ultime notizie e aggiornamenti. Coinvolti Vigili del Fuoco entrati in azione. Incidente o suicidio?(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 23:41:00 GMT)

Esplosione Catania - ex caposquadra : nessuna motosega - è fantascienza : 1/14 Foto Andrea Di Grazia/LaPresse ...