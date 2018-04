Esplosione in azienda mangimi | due morti

Treviglio - due operai morti nell’Esplosione di un serbatoio in un’azienda di mangimi : Un serbatoio usato per l’essicazione di farine alimentari è esploso in un’azienda di Treviglio provocando due morti. Si tratta di due operai che si trovavano nei pressi del silos-autoclave dove vengono stoccate le farine utilizzate per gli animali domestici. L’incidente è avvenuto presso l’azienda ‘Ecb’ di Treviglio, in provincia di Bergamo, che produce mangimi per animali. Ad esplodere è stata un’autoclave ...

Ternate - VA - : Esplosione in una azienda - due ustionati gravi : Ci sono due ustionati gravi, nell'esplosione avvenuta all'interno di una azienda di Ternate, in provincia di Varese, mentre un terzo è in condizioni meno preoccupanti. Un uomo e una donna, che ...

Como - Esplosione ed incendio in un'azienda chimica Video : Nel primo pomeriggio del 7 febbraio, un'esplosione con conseguente incendio in un silos di solventi ha scatenato un vero inferno di fuoco, gas e fumo nella citttadina di Bulgarograsso, vicino a Como, in un'azienda che si occupa di rifiuti speciali, precisamente la Ecosfera s.r.l. Il silos in questione è uno dei dodici serbatoi verticali contenenti solventi chimici e la sua esplosione ha prodotto un tale boato che è stato sentito a chilometri di ...

