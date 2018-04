Esplosione in azienda mangimi | due morti

Treviglio - Esplosione in un'azienda di mangimi : due morti - : A esplodere potrebbe essere stata un'autoclave dove vengono effettuate operazioni di bollitura ed essiccazione. Vigili del fuoco sul posto. Bilancio ancora provvisorio

Ternate - VA - : Esplosione in una azienda - due ustionati gravi : Ci sono due ustionati gravi, nell'esplosione avvenuta all'interno di una azienda di Ternate, in provincia di Varese, mentre un terzo è in condizioni meno preoccupanti. Un uomo e una donna, che ...

Como - Esplosione ed incendio in un'azienda chimica Video : Nel primo pomeriggio del 7 febbraio, un'esplosione con conseguente incendio in un silos di solventi ha scatenato un vero inferno di fuoco, gas e fumo nella citttadina di Bulgarograsso, vicino a Como, in un'azienda che si occupa di rifiuti speciali, precisamente la Ecosfera s.r.l. Il silos in questione è uno dei dodici serbatoi verticali contenenti solventi chimici e la sua esplosione ha prodotto un tale boato che è stato sentito a chilometri di ...

Como - Esplosione in un’azienda chimica : 3 feriti gravi - case evacuate foto|video : Il boato attorno alle 14 di mercoledì, nel capannone della Ecosfera, ditta che si occupa di solventi. Attivata unità di decontaminazione per il rischio chimico. Le persone residenti nella zona più vicina al capannone sono state evacuate