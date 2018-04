Esplosione in azienda di mangimi a Treviglio | morti due operai

Esplosione a Treviglio - Bergamo Due morti in un’azienda Arcivescovo Delpini : pregate per loro : Incidente alla Ecb di Treviglio, che produce farine per mangimi destinati agli animali domestici. Scoppiato un essiccatoio. Al lavoro c’erano tre operai, due travolti dalla deflagrazione, che stavano eseguendo una riparazione. Sul posto i vigili del fuoco e il pm

Ternate - VA - : Esplosione in una azienda - due ustionati gravi : Ci sono due ustionati gravi, nell'esplosione avvenuta all'interno di una azienda di Ternate, in provincia di Varese, mentre un terzo è in condizioni meno preoccupanti. Un uomo e una donna, che ...

