Esplosione a Treviglio | Bergamo Due morti in un’azienda  Arcivescovo Delpini | pregate per

Treviglio - due morti per l'Esplosione di un serbatoio : Questa mattina nell'azienda ECB che si trova a Treviglio, nel Bergamasco, in via Caldenzano, è esploso un serbatoio che viene usato come essiccatoio di farine alimentari per animali domestici. Secondo un primo bilancio, due persone sarebbero morte. Questo dato è stato riferito come provvisorio dai vigili del fuoco, ma non risulterebbero coinvolte altre persone nell'incidente. I pompieri del distaccamento di Treviglio e di Dalmine, i ...

Treviglio - due operai morti nell’Esplosione di un serbatoio in un’azienda di mangimi : Un serbatoio usato per l’essicazione di farine alimentari è esploso in un’azienda di Treviglio provocando due morti. Si tratta di due operai che si trovavano nei pressi del silos-autoclave dove vengono stoccate le farine utilizzate per gli animali domestici. L’incidente è avvenuto presso l’azienda ‘Ecb’ di Treviglio, in provincia di Bergamo, che produce mangimi per animali. Ad esplodere è stata un’autoclave ...

