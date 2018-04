Esplosione a Livorno - 10 indagati per la morte dei due operai : La Procura di Livorno ha iscritto dieci persone nel registro degli indagati nell'ambito dell'inchiesta sull'Esplosione al porto di un serbatoio di acetato di etile in cui hanno perso la vita due operai. L'ipotesi di reato è di omicidio colposo plurimo: tra gli indagati ci sarebbero i vertici della Labromare e dei Depositi costieri Neri. Le autopsie sui corpi del 25enne Lorenzo Mazzoni e del 52enne Nunzio Viola saranno effettuate nei prossimi ...

Esplosione al porto di Livorno forse innescata da un telefono cellulare : Si indaga per capire cosa abbia provocato la scintilla che ha scatenato l'Esplosione nella cisterna. La Procura ipotizza il reato di omicidio colposo plurimo e ha disposto l'autopsia sui corpi dei due operai uccisi.Continua a leggere

Esplosione Livorno - pm : ipotesi scintilla a base di scoppio mortale : Potrebbe essere stata una scintilla a far scattare l'Esplosione nel porto di Livorno che ha provocato la morte di due operai impegnati nello scarico di acetato di etile da una cisterna fissa. Ancora da chiarire la causa dello scoppio: tra le ipotesi un cellulare acceso, un urto o una carica elettrostatica. La Procura ha confermato che al momento dell'incidente c'erano quattro persone nei pressi della cisterna: le due vittime e due superstiti.

Esplosione a Livorno - la città si ferma in segno di lutto - : In seguito allo scoppio di un serbatoio che ha causato la morte di due lavoratori, Cgil, Cisl e Uil hanno proclamato uno sciopero di otto ore. Mattarella: "Tragedia inaccettabile". Stasera fiaccolata ...

Livorno - Esplosione al porto : due operai morti - evacuata tutta la zona : L'esplosione li ha travolti e uccisi all'improvviso mentre stavano concludendo le operazioni di svuotamento del serbatoio 62, contenente acetato di etile, nella zona industriale del porto di...

