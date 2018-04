Esplode un' autoclave | morti due operai I vigili del fuoco | il bilancio è ancora

Esplode autoclave a Treviglio : due morti - zona interdetta : Lo scoppio di un autoclave in un’azienda di produzione di mangimi nel Bergamasco, la zona è interdetta per forte presenza di Co2

Bergamo - Esplode autoclave : due morti in azienda di mangimi : Tragedia in un'azienda di mangimi a Treviglio, in provincia di Bergamo. Questa mattina due operai di circa 50 anni sono morti nell'esplosione di un'autoclave.Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Treviglio e di Dalmine, personale del 118 e carabinieri.L'esplosione è avvenuta nella Icb di via Caldenzano. Non è chiaro se nell'incidente siano state coinvolte altre persone, ma secondo le prime ricostruzioni ...