Esplode serbatoio di farine a Treviglio  Due operai morti nel Bergamasco

Esplode serbatoio di farine a Treviglio Due operai morti nella Bergamasca Per lo scoppio di Livorno dieci indagati : Incidente alla Ecb di Treviglio, che produce mangimi per animali domestici. Lo scoppio in un serbatoio utilizzato come essiccatoio di farine alimentari. Sul posto i vigili del fuoco: lo stabilimento è saturo di anidride carbonica

Esplode un serbatoio al porto di Livorno : si indaga per omicidio colposo plurimo : Sciopero generale di 8 ore oggi dopo la morte ieri nel porto della città di due operai. Le vittime stavano concludendo le operazioni di svuotamento di un serbatoio contenente acetato di etile -

Livorno - Esplode un serbatoio al porto<br>Due morti e un ferito grave : 15.00 - Ad esplodere, secondo le prime informazioni trapelate, sarebbe stato un serbatoio contenente acetato di metilene all'interno del deposito costiero della società Neri. Le due vittime e una terza persona ferita in modo grave sarebbero operai che stavano eseguendo dei lavori di manutenzione. Uno dei due è molto sul colpo, mentre il secondo è deceduto durante le operazioni di soccorso.14.50 - Le autorità hanno confermato il decesso di due ...

Livorno - Esplode serbatoio in porto | : Secondo una prima ricostruzione, i due stavano lavorando all’esterno. Il grosso deposito, il numero 62, nello scoppio si è piegato appoggiandosi a quello vicino