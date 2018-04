Esiste un sesta sorella Kardashian-Jenner | ma non l’hai mai vista!

news.mtv

(Di domenica 1 aprile 2018) Siediti e fai un bel respiro stiamo per darti una notizia CLAMOROSA. Se ti dicessimo che c’è un’altranel clan? Si chiama Karina Houghton, è una biologa molecolare e lavora per alcuni importanti brand di cosmetica! Secondo i maggiori tabloid, Karina sarebbe la prima figlia di Kris, nata nel 1972. La reality star accolse la sua primogenita a soli 17 anni, per questo motivo ha il cognome della madre da nubile, Houghton. E qui arriva una seconda straordinaria rivelazione: anche Krisè stata una Teen Mom! Nel 2007, durante le riprese della prima stagione di Al passo con i, Karina aveva già 35 anni e una carriera ben avviata. Decise quindi di non apparire nel reality di famiglia, per concentrarsi sul suo avanzamento professionale. Outsider e molto intelligente, sembra che Karina sia anche la vera mente dietro ai brand di ...