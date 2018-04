Emiliano Mondonico | una giornata tra lacrime e cori da stadio VIDEO

Atalanta - maglia speciale per ricordare Emiliano Mondonico : "Sarai per sempre il nostro MONDO": è questa la scritta che accompagna l'immagine di Emiliano Mondonico, scelta dai giocatori dell'Atalanta per affrontare l'Udinese nel match della 30giornata di Serie A. I giocatori di Gian ...

Funerali Emiliano Mondonico - migliaia in piazza per l’ultimo saluto tra fumogeni - cori e striscioni : In migliaia si sono ritrovati davanti alla Chiesa di Santa Maria e San Sigismondo per dare l’ultimo saluto all’allenatore Emiliano Mondonico. Famiglia e amici, personalità del mondo del calcio e tantissimi tifosi: striscioni, cori e fumogeni hanno accompagnato il feretro dalla casa dell’allenatore alla chiesa prima e dalla chiesa al cimitero poi. L'articolo Funerali Emiliano Mondonico, migliaia in piazza per l’ultimo ...

Emiliano Mondonico - funerale/ Sedie alzate in sua memoria - fumogeni e applausi per un uomo di altri tempi : Ultimo addio ad Emiliano Mondonico di cui proprio oggi si sta tenendo il funerale tra Sedie alzate in sua memoria, fumogeni e applausi per quello che per tutti è un uomo di altri tempi(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 12:53:00 GMT)

Il mondo del calcio piange Emiliano Mondonico : folla ai funerali : Centinaia di persone ai funerali di Emiliano mondonico, che si sta celebrando nella chiesa di Santa Maria e San Sigismondo, nella piazza centrale di Rivolta d’Adda, il paese in provincia di Cremona dove l’allenatore era nato 71 anni fa. Ci sono tifosi e appassionati con le maglie, le sciarpe e le bandiere delle squadre guidate da mondonico, dall’Atalanta al Torino, passando per Cremonese, Fiorentina e Albinoleffe- Numerosi gli ...

Sedie alzate per Emiliano Mondonico «Grazie - ci hai fatto volare in un sogno» : Una gran folla sul sagrato della chiesa parrocchiale di Rivolta d'Adda per i funerali di Emiliano Mondonico, alcuni con le Sedie alzate. Lo striscione degli Ultras e della Curva Nord. Prandelli e ...

Un minuto di silenzio sui campi di A per ricordare Emiliano Mondonico : Per commemorare la scomparsa di Emiliano Mondonico verrà osservato un minuto di silenzio in questo fine settimana su tutti i campi di Serie A prima delle partite dell'undicesima giornata di ritorno. ...

Atalanta - contro l'Udinese maglia speciale nel ricordo di Emiliano Mondonico : Il mondo del calcio è in lutto per Emilano Mondonico, scomparso giovedì mattina dopo una battaglia con il cancro durata sette anni. In tutti gli stadi di Serie A verrà osservato un minuto di silenzio ...

Emiliano Mondonico è morto di tumore/ Pasquale Bruno : Una persona stupenda - grandissima perdita per il calcio : Emiliano Mondonico è morto di tumore, ultime notizie: è scomparso a 71 anni l’ex allenatore di Atalanta e Torino, malato da diverso tempo. Esperienze da urlo in provincia(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 16:37:00 GMT)

Il calcio piange Emiliano Mondonico - sconfitto dal tumore : 71 anni, calciatore prima e poi allenatore per molti anni, era legato soprattutto a Torino e Atalanta, che aveva portato anche a importanti traguardi nelle coppe europee -

Emiliano Mondonico è morto : addio all'allenatore e opinionista di Rai Sport : L'allenatore, ex calciatore e opinionista televisivo Emiliano Mondonico è venuto a mancare durante la giornata di oggi, giovedì 29 marzo 2018, all'età di 71 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore durata circa sette anni.La figlia Clara ha omaggiato suo padre, pubblicando un post sulla sua pagina ufficiale Facebook: "Ciao Papo... sei stato il nostro esempio e la nostra forza... ora cercheremo di continuare come ci hai insegnato ...

Emiliano Mondonico MORTO DI TUMORE/ Ultime notizie : “La sedia? Deboli contro forti”. Il saluto di Cravero : EMILIANO MONDONICO è MORTO di TUMORE, Ultime notizie: è scomparso a 71 anni l’ex allenatore di Atalanta e Torino, malato da diverso tempo. Esperienze da urlo in provincia(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 13:59:00 GMT)

Emiliano Mondonico e la sedia di Amsterdam : un simbolo del dna del Toro : L'immagine, che risale alla finale di Coppa Uefa del 1992 dei granata ad Amsterdam contro l'Ajax, è diventata leggendaria. Noi, una volta tanto più da tifosi che da giornalisti, la ricordiamo così

Addio a Emiliano Mondonico - che carriera : dall'Atalanta alla sedia granata : ... il 'Mondo' ha conquistato in carriera ben 5 promozioni dalla B alla Serie A dalla 'sua' Cremonese alla Fiorentina Addio Mondonico: FECE GRANDI TORINO E ATALANTA LE REAZIONI DEL MONDO DELLO SPORT

Calcio sotto shock : Emiliano Mondonico è morto : Una notizia sconvolgente ha aperto la cronaca di questa mattina: è morto Emiliano Mondonico, ex tecnico di tante squadre di Serie A. La morte sarebbe avvenuta durante la scorsa notte, nella quale ‘Mondo’ si sarebbe arreso a quel cancro [VIDEO] che ormai lo pertava da sette lunghi anni. Aveva 71 anni, Emilano, Mister che tra gli anni 80 e 90 rese grandi le storie di Cremonese, Atalanta e Torino. Il suo passato da giocatore Mondonico ebbe anche un ...