Emanuele Blandamura | il ' Sioux' alla conquista di Tokyo

(Di domenica 1 aprile 2018) Quando la chance di una vita arriva a 38 anni, per qualunque sportivo è chiaramente un treno che passa soltanto una volta.si trovera' dinanzi una sorta di muro, combattera' in Giappone nella tana del campione del mondo VIDEO nel tentativo di strappargli il titolo WBA dei #pesi medi. Ci vuole una prestazione straordinaria per aver ragione del combattivo pugile di casa: Ryota Murata ha il K.O nel Dna, ha vinto 13 dei 14 match disputati in carriera e per ben 10 volte ha ultimato il combattimento prima del limite. Il prossimo 15 aprile, in una Yokohama Arena gremita in ogni ordine di posti,dovra' sfoderare il miglior combattimento della sua carriera: massimo rispetto per l'avversario, ma nessuna paura. L'obiettivo è quello di diventare il 36esimo italiano ad indossare una cintura iridata, il quarto in una categoria invero prestigiosa come quella ...