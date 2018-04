Elisa di Francisca - mamma e campionessa : «A Tokyo 2020 con il fioretto e il mio Ettore» : È diventata virale proprio in questi giorni il post di una giocatrice di Hockey canadese che ha allattato la sua bambina nell’intervallo di una partita. Niente di eccezionale per Elisa di Francisca, due ori e un argento olimpici nel fioretto, che il suo Ettore, nato nell’estate 2017, lo porta dappertutto, allenamenti compresi e fra una stoccata e l’altra lo ha allattato. Ci sono esempi di atlete tornate alla scherma e anche ad alto livello, ...

Lo sport dopo un figlio : successi e dolori da Serena Williams a Elisa di Francisca : «Fino a quando non ho fatto le gare quest’anno non credevo più alle mie potenzialità. Invece mi sono resa conto di essere tornata anche più forte di prima. Non so come sia possibile visto che mi sono allenata meno, ma sono riuscita a fare tempi in gara più bassi di quelli che avevo prima». Martina Valcepina ha raccontato così a Vanity Fair il suo rientro dopo la gravidanza. La pattinatrice azzurra ha vinto l’argento con la squadra di short track ...

Scherma - Elisa Di Francisca torna ad allenarsi! La Campionessa Olimpica in pedana dopo il parto : obiettivo Tokyo 2020? : Elisa Di Francisca è tornata ad allenarsi dopo la maternità. A sette mesi dalla nascita del piccolo Ettore, ieri la Campionessa Olimpica di Londra 2012 e argento a Rio 2016 ha tirato con i bambini nella palestra del Club Scherma Jesi. Un gradito rientro per la fiorettista che a 35 anni vuole tornare ai massimi livelli: il cammino verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 sta per incominciare e la marchigiana non vuole farsi trovare impreparata. Riuscirà ...