Editoria in Italia | Quale futuro per il settore?

L'Editoria italiana in festa nel cuore di Modena con Buk 2018 : Incipit dei racconti gialli di "Misteri e manicaretti con Pellegrino Artusi" , Edizioni Del Loggione, sono le sue ricette tratte dal libro "La scienza in cucina e l'arte di mangiare bene". Anche la ...

Italian Video Game Awards : l'Italia che guarda all'estero e al futuro dell'industria - Editoriale : l'Italia Videoludica che guarda (anche) all'estero per poter finalmente affermare la propria creatività anche in questo settore ha fatto un altro passo in avanti. La serata degli Italian Video Game Awards è stata un importante tassello di un mosaico che, negli ultimi anni, sta cercando di dare risalto anche alla scena nostrana dei Videogiochi, guidata dall'Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani (AESVI). Un volto di richiamo ...

Editoria - Small Business Italia nuovo magazine su mondo lavoro : Roma, 6 mar. , askanews, E' nato Small Business Italia, il magazine online dedicato alle piccole e medie imprese, a professionisti e manager, al mondo del lavoro. Con informazioni e approfondimenti, il sito , www.SmallBusinessItalia.it, spiega in modo chiaro e dettagliato novità, curiosità e percorsi pratici utili a imprese e lavoratori. Con ...

Mentre l'Italia piange la morte di Astori - la comunità di FUT ci specula sopra - Editoriale : Nessuno riesce a spiegarselo e forse proprio per questo è difficile accettarlo. Domenica scorsa il capitano della Fiorentina, Davide Astori, si è spento all'età di 31 anni per un arresto cardiocircolatorio. Non durante un allenamento, non al culmine dello sforzo fisico in una partita del massimo campionato di calcio italiano. No. È morto durante il sonno, forse senza nemmeno rendersene conto. Solo la sua assenza alla consueta colazione del ...

"Dagli italiani un supersonico Vaffa all'Ancien Régime". Travaglio e altri Editorialisti sul voto : "Ieri gli italiani, eroicamente in fila al freddo, anche per ore, nel tentativo di votare con la legge elettorale più demenziale del mondo, hanno urlato un gigantesco, supersonico Vaffa all'Ancien Régime che per mesi aveva tentato di convincerli a restarsene a casa, tanto non sarebbe cambiato nulla e ci saremmo ritrovati il solito governo Gentiloni". Esordisce così, in un editoriale sul Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, che ...

PAOLA GALLO CACCIATA DA RADIO ITALIA?/ "Addio per divergenze Editoriali" : ma i big della musica sono con lei : Clamoroso addio a RADIO Italia da parte di PAOLA GALLO: la storica speaker dell'emittente dà l'annuncio in un post sui social ma resta per ora il mistero sui motivi di questo "divorzio"...(Pubblicato il Tue, 27 Feb 2018 18:41:00 GMT)

L'industria videoludica italiana deve riconoscere il suo passato se vuole costruire un futuro - Editoriale : La storia culturale italiana è ricca e distinta e comprende secoli di grande musica, letteratura, film e arte. Basta visitare qualsiasi delle grandi città del Paese e la dimostrazione di tale tradizione (così come l'orgoglio italiano di farne parte) è ovunque si guardi.La stessa cosa non può essere detta per i videogiochi, un medium relativamente giovane che, ciononostante, ha dato vita a grandi industrie e vibranti comunità creative in tutto il ...