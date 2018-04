“Ecco quando morirete”. Volete sapere la data del vostro trapasso? Arriva l’app che fa al caso vostro. Funziona così e - per quanto bizzarra possa sembrare - tanti utenti la stanno già provando con mano : Le profezie sul giorno della propria morte, che anticipano il momento in cui una persona passerà a quella che viene definita “miglior vita”, sono un cliché che popola dai tempi dei tempi racconti, miti, libri e film. Accendendo tra l’altro il solito dibattito intorno al quesito “Se fosse possibile, vorreste davvero sapere quando arriverà la vostra ora?”. Sì, risponde chi è convinto che la conoscenza precisa ...

Tiangong 1 - il mondo osserva col fiato sospeso. La navicella in rotta di caduta sulla Terra : Ecco dove e quando cadrà : Ci siamo. Conto alla rovescia per il rientro nell'atmosfera della stazione spaziale cinese Tiangong 1. Le ultime ore sono state importanti per cominciare a restringere la fascia a rischio,...

Isola dei Famosi 2018 - Franco Terlizzi lascia/ Mistero sulle cause dell'addio : Ecco quando si saprà la verità : Franco Terlizzi lascia l'Isola dei Famosi 2018: ritiro o squalifica? Addio dopo una lite furibonda in Honduras. Le ultime notizie sul pugile, attaccato duramente negli ultimi giorni(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 21:52:00 GMT)

La stazione cinese verso la Terra L'Italia fra le zone "non escluse" Ecco quando e dove potrà cadere : Ormai ci siamo. La stazione spaziale cinese Tiangong 1 sta cadendo verso la Terra, ruotando e oscillando in modo irregolare, tanto da far slittare di qualche ora le previsioni per il rientro, che restano incentrate sul primo aprile, giorno di Pasqua Segui su affaritaliani.it

Gli X-Men nell'Universo Cinematografico Marvel? Ecco quando potrebbe succedere - Best Movie : ... la Casa di Topolino potrà iniziare a pensare seriamente alla cosa solamente a metà del 2019, e da lì dovranno poi passare ulteriori mesi/anni prima che i piani possano concretizzarsi! Per la cronaca,...

Beautiful - anticipazioni americane : Ecco quando THOMAS e SALLY usciranno di scena : Da tempo ve ne parliamo, ma ora abbiamo la data ufficiale di quando THOMAS Forrester e SALLY Spectra usciranno ufficialmente di scena nelle puntate americane di Beautiful. La coppia di stilisti avrà il suo finale (almeno per ora) il prossimo 5 aprile. Il primogenito di Ridge, nelle ultime settimane, era tornato per arricchire la storyline sul tentato omicidio di Bill Spencer: anche lui infatti aveva un possibile movente per sparare ...

Elezioni comunali 2018 - Ecco quando si vota a Torre del Greco - Castellammare e Boscoreale : E' arrivata l'ufficialità. Con il decreto del ministro dell'Interno, Marco Minniti , è stata fissata la data delle Elezioni comunali 2018, per il rinnnovo dei Consigli comunali e la scelta dei sindaci ...

Silvia Provvedi confessa : "Ho detto sì a Fabrizio". Ecco quando potrebbero esserci le nozze : Lontani per 16 mesi e in pochi anni hanno già attraversato molte difficoltà, ora però sembra che Silvia Provvedi voglia dire "sì" a Fabrizio Corona. La giovane...

Kilimangiaro su Rai 3 in prima serata - finale del Borgo dei Borghi 2018. Ecco quando : Kilimangiaro puntata speciale trasmessa domenica 1 aprile 2018 su Rai Tre in prima serata. Si festeggia la Pasqua con un appuntamento particolare del programma di Rai 3: la puntata finale del Borgo dei Borghi 2018. Per quest’anno Storie Maledette di Franca Leosini si ferma, dopo la trasmissione di domenica 25 marzo. Kilimangiaro in prime time la domenica di Pasqua Rai 3 ha messo nel palinsesto ufficiale di domenica 1 aprile 2018 la ...

Lavori sulla Napoli - Salerno : chiuso il tratto nei pressi di Cava - Ecco quando : Approfondimenti Lavori lungo la rampa d'ingresso della Tangenziale, limitazioni al traffico: i disagi 28 marzo 2018 Disagi per gli automobilisti, per via dei Lavori sulla Napoli - Salerno: dalle 22 ...

Le sorelline uccise dalla madre. Maria Sofia e Gaia avevano 9 e 7 anni quando Giusy Savatta le ha strangolate per poi tentare il suicidio. Un caso che ha gelato l’Italia intera. Ed Ecco com’è andata a finire : Era il 27 dicembre 2016 quando Giusy Savatta strangolò le proprie figlie, Maria Sofia, di 9 anni, e Gaia, di 7, e poi tentò di suicidarsi ingerendo candeggina, perché temeva di essere lasciata dal marito, Vincenzo Trainito, docente di matematica. Il dramma si è consumato nella loro casa in via Passaniti,nel centro storico di Gela. “Le mie due bambine, le ho soffocate con le mie mani. La candeggina serviva a me per farla ...

MEGHAN MARKLE/ Foto in topless e probabile gravidanza : Ecco quando giocava a fare la regina… : Il passato di MEGHAN MARKLE fa tremare la Corona inglese a poche settimane dalle nozze con il Principe Harry. E non sarebbe finita qui: presto in arrivo anche Foto di nudo?(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 15:12:00 GMT)

Fabrizio Frizzi - i funerali in diretta TV su RAI1 : Ecco quando e come seguirli : quando, dove e come vedere i funerali di Fabrizio Frizzi in diretta tv su RAI1 e in live streaming su RaiPlay I funerali di Fabrizio Frizzi saranno trasmessi in diretta TV su RAI1 dalle ore 12.00 di mercoledì 28 marzo 2018. La RAI lo annuncia in un comunicato stampa ufficiale. Domani il Tg1 aprirà il […] L'articolo Fabrizio Frizzi, i funerali in diretta TV su RAI1: ecco quando e come seguirli proviene da Gossip e Tv.

NoiPa cedolino - in arrivo aumento e arretrati per docenti e ATA - Ecco quando : I dipendenti del reparto scuola attendono l'arrivo degli arretrati e dell'aumento sullo stipendio dopo molti anni di blocco contrattuale. Il contratto è stato firmato il 9 febbraio 2018 e solo in questi ultimi giorni stanno arrivando notizie che riguardano l'accredito di arretrati e aumenti per docenti e personale ATA. Molto probabilmente verranno erogati entro fine aprile 2018 con un'emissione speciale NoiPa. Dopo la firma definitiva ...