“Ecco quando morirete” Volete sapere la data del vostro trapasso? Arriva l’app che fa al

“Scomparso”. Marcello Cirillo dopo I Fatti Vostri. Da quando non lo hanno riconfermato - il cantante ha fatto perdere le tracce. La sua vita oggi è un’altra e a raccontarla è proprio lui : “Ecco cosa mi hanno fatto” : Per anni ha è entrato nelle case degli italiani, portando allegria e spensieratezza. Poi da un anno a questa parte di Marcello Cirillo si sono completamente perse le tracce. InFatti all’inizio della scorsa stagione televisiva, il cantante ha scoperto di non essere stato riconfermato a I Fatti Vostri in favore di un rinnovamento totale della trasmissione della mattina di Rai 2. Lontano dalla squadra capitanata da Giancarlo Magalli, Cirillo ...

Barbara d’Urso chiarisce : “Ecco quando riparleremo del canna-gate” : Barbara d’Urso rivela quando torneranno le macchine della verità Barbara d’Urso prima di parlare con i suoi ospiti a Domenica Live degli ultimi fatti accaduti all’Isola dei Famosi, ha voluto zittire tutte le accuse che le sono state avanzate negli ultimi giorni. Da Striscia fino anche gli utenti sui social, molti hanno accusato la conduttrice napoletana di voler insabbiare la scabrosa vicenda avvenuta alla Villa con Francesco ...

Abusi edilizi - De Luca ignora lo stop del governo e vara linee guida per i sindaci : “Ecco quando potete non demolire” : Non si arrende la Regione Campania e sfida il governo Gentiloni varando le linee guida affinché i Comuni possano scegliere misure alternative alle demolizioni di immobili Abusivi. Nonostante la legge che le blocca, approvata a giugno scorso dalla giunta De Luca, sia stata impugnata dall’esecutivo perché “contiene norme in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio e con norme statali a tutela dell’ambiente”, si dà ...

“Ecco quando andrà in onda”. Parte il Grande Fratello Nip. Tante novità per la versione ‘senza famosi’. Il reality per eccellenza è alla sua 15esima edizione : Il Grande Fratello torna in televisione. La nuova edizione della versione nip, ovvero normal important people, senza personaggi famosi, tornerà nelle case degli italiani dopo due anni di assenza dagli schermi. Nel 2015, da giovedì 24 settembre al 10 dicembre, per una durata di 78 giorni, era andata in onda quattordicesima edizione del reality show, condotta per il nono anno da Alessia Marcuzzi. Ad aggiudicarsi la vittoria era stata ...

“Ecco perché ho saltato la partita”. La foto e la storia che sta commuovendo l’Italia. Fabio ha rinunciato alla gara più importante di campionato - ma quando si scopre il motivo tutti restano di stucco : un cuore grande così : Fabio Caramel, 26enne difensore dello Spinea (formazione che milita nel campionato veneto di Promozione), ha mostrato grandi qualità personali e il suo gol più bello lo ha segnato domenica scorsa quando ha scelto di non rispondere ‘presente’ alla convocazione del tecnico, saltando una gara molto importante contro l’Arcella. Il motivo? Da brividi. E così la sua storia ha subito fatto il giro del web, portando il calcio di ...