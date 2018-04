Ecco i principali Pesci d’Aprile di Google e degli altri

Pasqua : Ecco i principali festeggiamenti nel mondo : Paese che vai… festeggiamenti che trovi. Dovrebbe essere così rivisitato il famoso detto, dal momento che il giorno di Pasqua è una ricorrenza molto sentita in tutto il globo. Tra i principali festeggiamenti Pasquali: in Bulgaria, nei giorni precedenti la Pasqua, si svolgono grandi pulizie nelle case, si cucinano kozunaks e si colorano le uova. Il primo uovo viene colorato di rosso perché possa portare salute. In Danimarca tutto è colorato di ...

Settimana Santa : Ecco i principali eventi in Italia : Da Nord a Sud, la Settimana Santa in Italia è tutto un fiorire di eventi, tra processioni, rievocazioni, vere e proprie messe in scena, cariche di dramma, che affascinano turisti provenienti da ogni angolo del pianeta, simbolo di orgoglio e identità locale.Citando le più significative: al Nord: Bormio, in Lombardia, propone la tradizione dei Pasquali, riti propiziatori della primavera, comprendenti anche gare tra le diverse con trade cittadine. ...

Ecco perché le coppie (normali) smettono di fare sesso. Le principali ragioni sono 5 ma non tutti le conoscono… Niente da dire? : All’inizio di una storia d’amore, il sesso è la ciliegina sulla torta. Il pensiero è costante, il desiderio dell’altro pure. Si fa l’amore anche più volte al giorno, come se Niente fosse. Poi la storia matura, la voglia di fare sesso diminuisce, e questa è una cosa normalissima che non deve fare allarmare. La vera domanda è: ma perché si smette di fare sesso dopo un po’ e si smette di farlo anche se i due membri della coppia vanno d’amore e ...

Festa del papà 2018 : Ecco i principali festeggiamenti nel mondo : Il giorno speciale della Festa del papà è ricco di festeggiamenti, sparsi per le diverse zone del globo. Nel mondo arabo si festeggia il 21 giugno, primo giorno d’estate; in Argentiva la tera domenica di giugno, nonostante vari tentativi di spostare la ricorrenza al 24 agosto per commemorare il giorno in cui il Padre della Nazione, Josè de San Martin, ebbe il primo figlio. In Austria si festeggia la prima domenica di settembre e non è festivo; ...

Fitbit OS 2.0 è in roll out per Fitbit Ionic : Ecco le novità principali : L'aggiornamento che introduce Fitbit OS 2.0 è in roll out per Fitbit Ionic, è arrivato quindi il momento di scoprirne le principali novità. Il nuovo software migliorato è stato lanciato a bordo del nuovo smartwatch Versa, adesso Fitbit ha iniziato a portare quelle migliorie anche sul modello Ionic. L'articolo Fitbit OS 2.0 è in roll out per Fitbit Ionic: ecco le novità principali proviene da TuttoAndroid.

Sindrome di Brugada : cos’è e come potrebbe aver ucciso Davide Astori. È una delle principali cause di morte cardiaca improvvisa. Ecco quali sono i sintomi e da cosa dipende : È morto a soli 31 anni e le sue condizioni fisiche non avrebbero mai fatto pensare che sarebbe morto all’improvviso. Davide Astori, capitano della Fiorentina, difensore della Nazionale italiana, nulla poteva far presagire un destino così crudele. A due giorni dal decesso, il 6 marzo è stato reso noto il risultato dell’autopsia disposta per il calciatore. La causa della sua morte è descritta come “morte cardiaca senza evidenza ...

Italia sotto la neve : Ecco dove ne è caduta di più. Le foto spettacolari delle principali zone “colpite” da Burian. Tra meraviglia e disagi (i nostri consigli per giornate come queste) : Burian è arrivato davvero. Con il suo abbraccio di gelo le temperature sono crollate da Nord a Sud: venti gelidi sferzano l’Italia e abbondanti nevicate hanno imbiancato l’Italia. È allerta anche per la circolazione: le nevicate potranno interessare oltre 1.500 chilometri di tratte autostradali in diverse regioni: la Società autostrade ha già attivato il piano anti neve. A Trieste le raffiche di bora hanno raggiunto i 130 ...

Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact : Ecco le presunte principali caratteristiche e i possibili prezzi : Il sito Swedroid.se ha svelato quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche dei Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact. Scopriamole insieme L'articolo Sony Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact: ecco le presunte principali caratteristiche e i possibili prezzi è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Ipertrofia prostatica benigna : Ecco le cause principali della patologia : I problemi legati alla prostata colpiscono ogni anno il 60% degli uomini di età over 70; oggi questo dato sembra essere allarmante perché si è riscontrato un abbassamento dell’età media dell’Ipertrofia. Infatti, i problemi legati alla prostata riguardano anche gli under 50: dieci uomini su cento fra 40 e 50 anni hanno già i primi sintomi di Ipertrofia prostatica benigna (Ipb). A determinare ciò, pare influisca molto lo stile di vita; ...

Fatturazione mensile : Ecco i principali cambiamenti delle varie compagnie : Nei giorni passati sono arrivate le ultime comunicazioni in merito all'adeguamento alla Fatturazione mensile. Per ultime sono state Tre Italia, Wind e Fastweb a mettersi in regola con quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2018 ritornando alle bollette mensili dicendo addio definitivamente a quelle a 28 giorni odiate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'Agcom. Un paio di settimane fa erano arrivate le comunicazioni di Tim e ...

Sanremo 2018/ Duccio Forzano racconta la sua regia : "Ecco le principali novità!" : Sanremo 2018, il bianco domina l'intera scenografia del Festival di Claudio Baglioni: dal 6 al 10 febbraio, il Teatro Ariston brillerà di nuova luce per accogliere il pubblico.(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 16:07:00 GMT)

Elezioni 2018 - Ecco le promesse più ridicole dei principali candidati : Il 4 marzo 2018 si sta avvicinando e con esso le Elezioni politiche. La campagna elettorale, ormai permanente, ovviamente sta infervorando in questi giorni in un crescendo che arriverà fino a quella data. Del resto, sebbene il media dominante oggi sia il web, la Tv ha ancora un suo peso, tant’è che secondo qualche indagine politica, nelle due settimane precedenti il giorno delle Elezioni, fa ancora la differenza. I telespettatori danno peso a ...

Apple rilascia iOS 11.3 Beta : Ecco le principali novità : Apple Music ospiterà presto i video musicali , inoltre, e così gli utenti potranno vedere in streaming tutti i video musicali che desiderano senza essere interrotti dagli annunci pubblicitari. Viene ...

La svalutazione che piace a Trump. Ecco quanto ha perso il dollaro sulle 10 principali monete : Le misure protezioniste avviate da Trump e l’innalzamento del tetto del debito stanno stimolando nuove vendite sul biglietto verde. Che per gli Usa in questa fase (rialzo dei tassi)?sono un toccasana...