Dopo sisma a 100 anni vuole tornare casa

Opere d'arte trafugate a L'Aquila Dopo il sisma ritrovate in costiera amalfitana : Grandi tele e pale d'altare trafugate da mercanti d'arte erano finite in alcune ville di lusso della costiera amalfitana . Tra loro una tela attribuita persino a Guido Reni, oltre a diverse pale sottratte da due chiese della provincia dell'Aquila chiuse dopo il sisma del 2009.

L'Aquila - nove anni Dopo il sisma la protesta dei disabili : "Si ricostruisce - ma restano le barriere architettoniche" : nove anni dopo il sisma de L'Aquila (6 aprile 2009), la ricostruzione non è ancora "una faccenda per disabili". A denunciarlo a ilfattoquotidiano.it è Massimo Prosperococco, dipendente con distrofia muscolare dell'Università degli studi del L'Aquila, per la quale si occupa di comunicazione sui social network e di grandi eventi, come la Notte dei ricercatori dell'Ateneo. "Le istituzioni ci hanno dimenticato. Sono stati spesi ...