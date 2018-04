Dopo Pasqua l'Austria chiude ancora ai Tir : Proprio in un momento nel quale l'economia è finalmente ripartita, non si dovrebbe infatti frenarla con simili decisioni. «In questo modo si eviterebbe anche che i beni trasportati diventino più cari ...

Percile - famiglia in fuga dalla casa in fiamme Dopo il pranzo di Pasqua : In cenere edificio a due piani a Percile, paesino sui monti Lucretili a nord est di Roma. I vigili del fuoco sono intervenuti nel primo pomeriggio in via Piana 54: un incendio ha distrutto un grande ...

Meteo - tra Pasqua e Pasquetta clima primaverile - peggiora Dopo feste : Tra Pasqua e Pasquetta parentesi di bel tempo con clima primaverile, nuovo peggioramento dopo le feste. Sono queste le previsioni del Centro Epson Meteo per i prossimi giorni."La perturbazione numero 12 di marzo abbandonerà l'Italia nelle prossime ore favorendo un miglioramento della situazione che garantirà una parentesi di tempo sostanzialmente bello proprio in coincidenza con le feste di Pasqua - spiegano gli esperti - Per la ...

Salvini “vertice Di Maio Dopo Pasqua su programma Centrodestra”/ Leader Lega su Fb : “Governo con M5s si fa?" : “Lega, dov'è il tesoro?”. Salvini querela l'Espresso. E apre a M5S e Di Maio per il reddito di cittadinanza, mentre i pentastellati aprono al flat tax. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 19:55:00 GMT)

Previsioni Meteo Aprile - Dopo Pasqua iniziano le grandi piogge. Possibile colpo di coda dell’inverno a metà mese [MAPPE] : 1/6 ...

GOVERNO - SALVINI “VERTICE DI MAIO Dopo PASQUA”/ Lega-M5s : “i numeri non ci sono - ma stiamo ragionando” : GOVERNO, gelo e sfida M5s-Lega: SALVINI a Ischia, "stiamo ragionando con Di MAIO, vertice DOPO Pasqua". Casaleggio, "Di MAIO impeccabile ma rispetti volontà popolare"(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 14:18:00 GMT)

Salvini - Dopo Pasqua sento Di Maio : ANSA, - ISCHIA , NAPOLI, , 30 MAR - "Con Di Maio ci sentiamo dopo Pasqua" ha detto a Ischia Matteo Salvini. "Con i 5 stelle stiamo ragionando, se poi questo ragionamento andrà lontano o si fermerà non ...

Questa primavera è davvero “maledetta”. Il meteo Dopo Pasqua - tra temporali e sbalzi termici : Non solo l'inverno si è rivelato particolarmente variabile e anomalo, ma anche la stagione della rinascita sta facendo segnalare continui colpi di scena, tra fiammate africane, temporali e sbalzi termici. E sarà così anche nei prossimi giorni.Continua a leggere

Mattarella apre consultazioni sul Governo mercoledì Dopo Pasqua : Roma, 28 mar. , askanews, Le consultazioni al Quirinale suilla formazione del nuovo Governo da parte del presidente della Sergio Mattarella con le cariche istituzionali , l'ex presidente della ...

Fermato a Torino un altro jihadista : Dopo. Minniti : massima allerta per Pasqua : un italo-marocchino di 23 anni accusato di cercare lupi solitari che potessero compiere azioni terroristiche. Stava studiando come preparare camion per eventuali attentati -

Governo - duello M5s-Lega/ Di Maio - “sarò premier” : Salvini - “i grillini sono ragionevoli”. Vertice Dopo Pasqua : Governo, duello e dialogo tra Salvini e Di Maio: M5s, “a noi il premier”, replica il leader Lega “i grillini sono ragionevoli”. Accordi possibili, il nodo Berlusconi e il Vertice dopo Pasqua(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 10:29:00 GMT)

Papa Francesco fa visita a Benedetto XVI per gli auguri di Pasqua. L'incontro Dopo la lettera censurata di Ratzinger : Papa Francesco, come fa in diverse occasioni, è andato questo pomeriggio a visitare Benedetto XVI, per fargli gli auguri di Pasqua. È quanto rende noto la sala stampa della Santa Sede.L'incontro tra Bergoglio e Ratzinger arriva a pochi giorni dalla vicenda della lettera, scritta dal Papa emerito a Francesco e finita al centro delle polemiche per il taglio di alcuni passaggi operati da monsignor Dario Edoardo Viganò, prefetto ...

Consultazioni al Quirinale subito Dopo Pasqua. I vescovi benedicono l'intesa M5s-Lega : Roma - Paura della strana coppia Salvini-Di Maio? 'Noi non abbiamo paura di nessuno'. Non è proprio una benedizione ma nemmeno una scomunica quella dei vescovi italiani nei confronti dell'asse tra ...

Roma - allerta terrorismo a Pasqua Dopo lettera anonima : caccia a un tunisino : Seganalazione all'ambasciata italiana a Tunisi: Atef Mathlouthi, ritenuto appartenente al Daesh, potrebbe compiere attentati nel centro della Capitale