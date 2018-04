Domanda d’invalidità per depressione | ecco la procedura per la pensione di 300 €

Blastingnews

: @sole24ore Che caxxio hai fatto?Nulla! Il reddito d'inclusione e' pura pubblicita' xke ho parlato con due fam.Veram… - pasdran : @sole24ore Che caxxio hai fatto?Nulla! Il reddito d'inclusione e' pura pubblicita' xke ho parlato con due fam.Veram… -

(Di domenica 1 aprile 2018) Il nostro sistema previdenziale riconosce a chi ha una malattia invalidante come lail diritto ai benefici legati alla legge 104, ma anche ad unadi invalidità il cui importo dipende da tanti fattori. Vediamo quindi in quali casi si può richiedere laanticipata pere qual è laprevista nel 2018. Ebbene precisare che, oltre ad una percentuale minima, vi deve essere anche un requisito contributivo minimo. Invalidità percosa ha detto l’INPS recentemente L’inps, con una recente circolare, ha circoscritto le patologie che permettono di fareper. Si tratta in particolare di nevrosi fobico ossessiva e/o ipocondriaca con le relative intensità lieve, grave dal 15% all’80%, della sindrome depressiva endoreattiva o endogena lieve, grave, media: dal 25% all’80%. Quanto alla...