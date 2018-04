Di Maio : "Governo rispettando il popolo" : 16.49 "Formare un governo rispettando la volontà popolare", è la sfida che rilancia su Facebook il capo politico del Movimento 5 Stelle. "Siamo arrivati fin qui e ora non si fanno passi indietro afferma Di Maio - neppure per prendere la rincorsa, niente ci può fermare". "Siamo la prima forza politica del Paese con oltre il 32% alle politiche di marzo e i sondaggi ci danno già oltre il 35%.Se ci fermiamo un attimo a pensare a quello che ...

M5s - Di Maio : "Formare un governo rispettando la volontà del popolo" : "Oggi è Pasqua e starò in famiglia. E' proprio quello che ci vuole prima di ripartire con la sfida più importante che ci aspetta: formare un governo rispettando la volontà popolare". Lo ha dichiarato il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio, sottolineando: "Insieme siamo arrivati fino a qui e ora non si fanno passi indietro, neppure per prendere la rincorsa. Continuiamo ad andare avanti insieme e niente ci potrà fermare".