Di Maio | ' Sfida del governo secondo la volontà del popolo'

Salvini sfida Di Maio : “Vediamo se M5S è solo chiacchiere”/ Lega apre per il Governo : è l'ora della verità : Salvini, "faccio un fioretto, smetto di fumare": la promessa del leader della Lega. Questo è il regalo di compleanno per il figlio Federico di 15 anni. Poi la battuta sul Governo...(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 18:55:00 GMT)

Salvini sfida Di Maio - 'A Mattarella dirò che sono pronto'/ Il calendario delle consultazioni al Quirinale : Salvini sfida Di Maio, 'A Mattarella dirò che sono pronto': il leader della Lega tiene il punto e non sacrifica Berlusconi sull'altare dell'intesa. Or

Salvini sfida Di Maio - "A Mattarella dirò che sono pronto"/ Il calendario delle consultazioni al Quirinale : Salvini sfida Di Maio, "A Mattarella dirò che sono pronto": il leader della Lega tiene il punto e non sacrifica Berlusconi sull'altare dell'intesa. Ora le consultazioni: il calendario(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 12:02:00 GMT)

Governo - Salvini sfida Di Maio/ M5s incontra Fi - LeU - Lega : “confronto utile”. Carroccio e Pd stroncano il RdC : Governo, duello e dialogo tra Salvini e Di Maio: stroncato il reddito di cittadinanza, sfida sui programmi Accordi e liti, il nodo Berlusconi e il piano del Carroccio(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 16:18:00 GMT)

Salvini-Di Maio - sfida per la premiership : Salvini-Di Maio, sfida per la premiership A una settimana dall’inizio delle consultazioni al Colle il leader leghista punge Di Maio sulla premiership: “Gli mancano 90 voti, voglio vedere…”. La replica: “Vuole fare il governo con i 50 votidel Pd”. I Dem si chiamano fuori, intanto è bufera per l’elezione dei questori a Palazzo Madama Continua […]

Salvini-Di Maio - sfida per la premiership : A una settimana dall'inizio delle consultazioni al Colle il leader leghista punge Di Maio sulla premiership: "Gli mancano 90 voti, voglio vedere...". La replica: "Vuole fare il governo con i 50 votidel Pd". I Dem si chiamano fuori, intanto è bufera per l'elezione dei questori a Palazzo Madama

Salvini sfida Di Maio : «No a un governo di un anno - non mi vedo in un esecutivo con Renzi e Boschi» : Dalle telefonate al dialogo a distanza. Poi il gelo. E lo scontro. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sempre loro, si sfidano sulla premiership: si contano i numeri, si gioca con la tattica sullo sfondo ...

Salvini vs Di Maio : è sfida per i voti mancanti per la maggioranza : Secondo alcuni osservatori Matteo Salvini potrebbe “accontentarsi” di fare il ministro degli Interni e giocarsi la partita della premiership alla prossima tornata elettorale, che potrebbe non essere così lontana. Se dal Quirinale trapela che se non sarà nuovo governo entro maggio Mattarella potrebbe spingere per un ritorno alle urne, dall’interno del partito di Salvini alcuni big, tra cui l’attuale governatore della Lombardia Maroni, invitano ...

Salvini sfida Di Maio : “Governo subito o elezioni”. La replica : “Vuole esecutivo con Pd e Fi? Auguri” : «Di Maio dice “o io o niente”? Quello è un ostacolo, non è il modo migliore per dialogare» dice il leader della Lega Matteo Salvini, che aggiunge: «Ma da solo Di Maio dove va...Voglio vederlo trovare 90 voti in giro, che dalla sera alla mattina si convincono. E poi 50 voti sono molti meno di 90». Il capo politico del M5s su twitter replica: «Salvin...

Salvini : «Non tiro a campare per un anno. Meglio il voto subito». E sfida Di Maio Eletti i quattro vicepresidenti del Senato : Il segretario della Lega: «Vado in aula solo certo di avere la maggioranza. Per noi centrali Interno, Tesoro e Agricoltura». I leader 5 Stelle ribatte: «Salvini vuole fare il governo con i voti del Pd di Renzi e con Berlusconi? Auguri»

Salvini : «Non tiro a campare per un anno. Meglio il voto subito». E sfida Di Maio : Il segretario della Lega: «Vado in aula solo certo di avere la maggioranza. Per noi centrali Interno, Tesoro e Agricoltura». I leader 5 Stelle ribatte: «Salvini vuole fare il governo con i voti del Pd di Renzi e con Berlusconi? Auguri»

Salvini sfida Di Maio : "Deve cercare 90 voti". La replica : "Lui al governo col Pd? Auguri" : Nuove frizioni tra il leader leghista e il candidato premier pentastellato Salvini-Di Maio, è rottura sulla premiership

Governo - Salvini contro Di Maio/ “Dove trovi 90 parlamentari?” : M5s sfida Lega “con Pd e Berlusconi? Auguri” : Governo, duello e dialogo tra Salvini e Di Maio: M5s, “a noi il premier”, replica il leader Lega “Dove trovi 90 parlamentari?. Accordi e liti, il nodo Berlusconi e il vertice dopo Pasqua(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 17:40:00 GMT)

Salvini sfida Di Maio : «Da solo dove va? Voglio vederlo a trovare 90 voti» Scontro M5S-Pd sulle vicepresidenze : Dalle telefonate più frequenti di quelle alla mamma al gelo. Allo Scontro. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, sempre loro, si sfidano sulla premiership: si contano i numeri, si gioca con la tattica sullo ...