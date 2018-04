Di Maio | “Pronti alla sfida di governo | niente ci potrà fermare”

Di Maio : “Pronti a sostenere Bernini” : Roma, 23 mar. (AdnKronos) – “Per la presidenza del Senato siamo disponibili a sostenere Anna Maria Bernini o un profilo simile”. Lo annuncia su Twitter il leader del M5S, Luigi Di Maio.Bernini ha ricevuto 57 voti nella seconda votazione a Palazzo Madama: voti che corrispondono al numero dei senatori eletti dalla Lega, meno uno. Una scheda, allo spoglio finale nella seconda votazione, era per Roberto Calderoli. Voti che, ha ...

M5s - Di Maio : “Pronti alle prime proposte e a discutere quelle degli altri. Cerchiamo intese su economia - Def decisivo” : Niente poltrone, ma punti di programma. Anzi, i Cinquestelle avanzeranno la prima proposta già nei prossimi giorni e se ci sono altre forze politiche che vogliono proporre altre misure “siamo pronti a discuterne”. Il capo politico del M5s Luigi Di Maio ribadisce la linea in un’intervista al Corriere della Sera. Il Pd prima scelta del Movimento? “Lo scrivono i giornali, ma io ho sempre detto che parlo a tutte le forze ...

Berlusconi vede Salvini : “Mandato al centrodestra” Di Maio : “Pronti a confronto per Camera e Senato” : Berlusconi vede Salvini: “Mandato al centrodestra” Di Maio: “Pronti a confronto per Camera e Senato” “Forza Italia resta determinante per la vittoria”, ha ricordato Berlusconi ai suoi alleati. Il M5s “aperto a tutti i partiti” Continua a leggere L'articolo Berlusconi vede Salvini: “Mandato al centrodestra” Di Maio: “Pronti a confronto per Camera e Senato” è su NewsGo.

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 marzo : Renzi uccide un Pd morto. Ma tutt’intorno è fuggifuggi • Di Maio : “Pronti al governo” : Ultimo giro Renzi se ne va al ralenti: “Prima si faccia il governo” Dimissioni postdatate – Il segretario annuncia l’addio, ma solo dopo la chiusura dei giochi: vuole evitare l’accordo con “gli estremisti”. Tradotto: niente stampella al M5S di Wanda Marra Quelli che… di Marco Travaglio Quelli che è fatta. “Grillini ridimensionati, Salvini dietro Berlusconi… per sfangarla domenica e ripartire da lunedì con una certa ...

Renzi : “Lascio la guida del Pd - noi all’opposizione”Berlusconi vede Salvini : “Mandato al centrodestra”Di Maio : “Pronti a confronto per Camera e Senato” : Renzi: “Lascio la guida del Pd, noi all’opposizione”Berlusconi vede Salvini: “Mandato al centrodestra”Di Maio: “Pronti a confronto per Camera e Senato” Il segretario del Pd: “Sconfitta netta, ora una pagina nuova. Verrà convocata un’assemblea per aprire la fase congressuale. Questo accadrà al termine della fase di insediamenti o del nuovo governo”. Intanto il leader di ...