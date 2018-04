Di Maio | «Ora un governo che rispetti  la volontà popolare | non ci fermeranno»

Di Maio : noi i più votati - ora il governo che rispetti la volontà popolare : In vista delle consultazioni che cominceranno mercoledì, il leader dei pentastellati si dice pronto alla sfida della formazione del nuovo governo. Dal Pd convinti che l'accordo Lega M5s sia fatto -

Luigi Di Maio e il M5s in volo - i sondaggisti : 'Dove sono arrivati e perché possono crescere ancora' : I sondaggisti lo chiamano 'effetto band wagon'. Letteralmente, la tendenza a salire sul carro che trasporta la banda musicale. In politica indica il fenomeno della 'luna di miele' post elettorale tra chi ha appena votato e i partiti vincitori. L'Italia, a poco meno di un mese dalle Politiche del 4 marzo, non fa eccezione. 'A chi ...

Sondaggi - M5s e Lega crescono ancora/ Governo - alleanza Salvini-Di Maio : il 58% degli elettori ci sperano : Sondaggi, Governo M5s-Lega: la maggior parte degli italiani sembra convinta che alla fine si riuscirà a trovare l'intesa per la formazione di un nuovo Governo. Le indicazioni di voto.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 19:25:00 GMT)

Salvini sfida Di Maio : “Vediamo se M5S è solo chiacchiere”/ Lega apre per il Governo : è l'ora della verità : Salvini, "faccio un fioretto, smetto di fumare": la promessa del leader della Lega. Questo è il regalo di compleanno per il figlio Federico di 15 anni. Poi la battuta sul Governo...(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 18:55:00 GMT)

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Salvini apre a metà al reddito di cittadinanza - Di Maio... (31 marzo 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Continua la sfida tra Lega Nord e Movimento 5 Stelle. Roma, camion buca la zona di sicurezza. Violenti scontri a Gaza, torna la Serie A. (31 marzo 2018).(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 02:35:00 GMT)

Di Maio-Salvini : ancora schermaglie. Per Berlusconi udienza di riabilitazione entro luglio : Il leader della Lega: 'Speriamo che tra qualche giorno ci siano i numeri'. I 5 Stelle smentiscono l'intesa col Pd. Mentre il Cavaliere ha presentato istanza per tornare candidabile già entro l'estate -...

Giannuli : 'Salvini ora il più ragionevole. Di Maio pur di fare il premier sfilerebbe da Oba Oba al suono del Cacao Meravigliao' : Lo storico Aldo Giannuli afferma che in questo momento il leader più ragionevole sembra essere Salvini, meno Di Maio che non vuole fare il passo di lato e non candidarsi per palazzo Chigi. 30 marzo ...

Ora Di Maio accusa il Pd : "Si sottrae al confronto" : "L'unico gruppo che finora si è sottratto al confronto è il Pd che sta portando avanti la linea del freno al cambiamento. Noi continueremo sulla linea della responsabilità".Ad accusare i dem è Luigi Di Maio, che in un video su Facebook punta il dito contro la strategia dem - ribadita da Matteo Renzi - di restare a ogni costo all'opposizione. "Ci stiamo preparando alle consultazioni della prossima settimana e prima di presentarci al Quirinale da ...

Ancora braccio di ferro Di Maio-Salvini ma il dialogo prosegue : Roma, 29 mar. , askanews, Continua il braccio di ferro tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini: il capo politico del M5s rivendica per sè l'incarico a formare un governo, mettendo sul piatto i voti al M5s ...

Flat tax - l'ipocrisia di Di Maio. Ora è meglio non parlarne : La Flat tax? meglio metterla sotto il tappeto, non sia mai che da polvere diventi un polverone. E così il Movimento 5 Stelle arriva persino a silenziare anni di improperi ed ettolitri di inchiostro pur di non rischiare di aggiungere un ostacolo lungo il cammino verso l'agognato governo. Se Salvini non si esime dal valutare la proposta principale dei grillini, cioè il reddito di cittadinanza, Luigi Di Maio, invece, della tassa ad aliquota fissa ...

Camera - Carfagna - Spadoni - Fontana e Rosato vicepresidenti. Al Pd niente questori e segretari. Di Maio : ora per i vitalizi non c'è scampo : L'Aula della Camera ha eletto i componenti dell'Ufficio di presidenza di Montecitorio. I vicepresidenti sono: Mara Carfagna (FI), Maria Edera Spadoni (M5S), Lorenzo Fontana (Lega) e Ettore...

Salvini e Di Maio trovino intese sul programma - le coalizioni pre-elettorali sono ormai ininfluenti : Signor Salvini, tocca a lei decidere ora: cosa è più importante a questo punto, tenere in piedi un accordo che, di fatto, non ha raggiunto la maggioranza sufficiente dei suffragi per essere proseguito oppure assecondare rispettosamente l’impegno di servire il popolo cercando una via capace di dare alla nazione un governo e delle riforme veramente in linea con ciò che richiede una società libera ma proiettata verso un futuro capace di ...

Salvini vs Di Maio : è sfida per i voti mancanti per la maggioranza : Secondo alcuni osservatori Matteo Salvini potrebbe “accontentarsi” di fare il ministro degli Interni e giocarsi la partita della premiership alla prossima tornata elettorale, che potrebbe non essere così lontana. Se dal Quirinale trapela che se non sarà nuovo governo entro maggio Mattarella potrebbe spingere per un ritorno alle urne, dall’interno del partito di Salvini alcuni big, tra cui l’attuale governatore della Lombardia Maroni, invitano ...