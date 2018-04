Di Maio | noi i più votati | ora il governo che rispetti la volontà popolare

Di Maio : "Convergenze da destra e sinistra - ma non dal Pd" | Salvini : dialogo ok ma noi non subalterni : I Cinquestelle provano a portare avanti le loro "consultazioni", prima di quelle ufficiali al Colle. Il dialogo sul governo appare sempre difficile sull'incarico per la presidenza del Consiglio.

Governo - Di Maio : "Convergenze da destra e sinistra - ma non dal Pd" | Salvini : dialogo - ma noi non subalterni : I Cinquestelle provano a portare avanti le loro "consultazioni", prima di quelle ufficiali al Colle. Ma il dialogo sul Governo appare sempre difficile sull'incarico per la presidenza del Consiglio il leader: M5S ribadisce il primato di voti del suo partito, ma Salvini non ci sta

Governo - Salvini a Di Maio : “Da solo dove va? Gli mancano 90 voti - a noi 50”. Replica : “Vuole quelli di Renzi? Auguri” : Uno scambio di “auguri” al vetriolo tra Salvini e Di Maio come sintesi della complicatissima partita per la formazione di una maggioranza. A dare il via a botta e risposta tra i due leader, lontani dalle telefonate costanti della scorsa settimana per la trattativa sulle presidenze delle Camere, è stato il segretario leghista questa mattina dalle colonne del Corriere: “Il Pd ha perso, sarebbe davvero bizzarro che una forza che ...

Salvini gela Di Maio 'Se dice io o nessuno - non se ne fa niente'. La replica 'Conta la voto popolare - noi al 32 ' : Ma ecco la cronaca di questa giornata di scontro tra Cinquestelle e Lega. Alfonso Bonafede , M5s, Condividi • UNA MATTINATA CHIARA, BONAFEDE: DI Maio PREMIER O NIENTE La strategia del Movimento ...

Di Maio : premier? Conta la volontà popolare e noi abbiamo il 32% : Roma, 27 mar. , askanews, - "Il premier deve essere espressione della volontà popolare. Il 17% degli italiani ha votato Salvini Premier, il 14 Tajani, il 4 Meloni. Oltre il 32% ha votato il M5S e il ...

Pd - la mossa alle spalle di Renzi. Martina e la proposta segreta a Di Maio : 'Noi ci stiamo' : Matteo Renzi gongola per l'irrilevanza del Pd . Il suo piano di 'stare all' opposizione e far fare a loro' è andato in porto, nonostante i malumori degli anti-renziani ancora presenti dentro al ...

Di Maio al Corriere : "Salvini mantiene la parola - sul governo noi aperti a tutti" : "Abbiamo sempre detto che la partita sulle presidenze è slegata da quella del governo, ma da oggi chi vuole lavorare per i cittadini sa che esiste una forza affidabile e seria che dialoga con tutti e si muove compatta per il bene del Paese". Lo afferma il leader M5S Luigi Di Maio in un'intervista al Corriere della Sera.Sull'ipotesi di ministri di altri partiti all'interno di un suo governo, Di Maio osserva: "Se si dovrà parlare dei ...

Di Maio : 'Governo? Noi aperti a tutti - Salvini sa mantenere la parola data' : L' elezione dei due presidenti delle Camere , Roberto Fico ed Elisabetta Casellati , è il primo risultato dell'intesa fra M5s e centrodestra, che ora però deve confrontarsi con un impegno più delicato:...

Di Maio : Camere - noi votiamo scheda bianca : Di Maio: Nei prossimi giorni sapremo se la volontà popolare conta ancora qualcosa oppure no – Roma – Luigi Di Maio ha rilasciato alcune dichiarazioni attraverso il... L'articolo Di Maio: Camere, noi votiamo scheda bianca proviene da Roma Daily News.