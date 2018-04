Di Maio | Niente ci fermerà

Camera - Carfagna - Spadoni - Fontana e Rosato vicepresidenti. Al Pd niente questori e segretari. Di Maio : ora per i vitalizi non c'è scampo : L'Aula della Camera ha eletto i componenti dell'Ufficio di presidenza di Montecitorio. I vicepresidenti sono: Mara Carfagna (FI), Maria Edera Spadoni (M5S), Lorenzo Fontana (Lega) e Ettore...

Salvini : «Se Di Maio dice io premier o niente sbaglia. Senza FI arrivederci». La replica : conta la volontà del popolo - M5S al 32% - Lega al 17 : «Se Di Maio dice: "o io premier o niente" non è il modo giusto per partire. Se Di Maio dice o io o nessuno sbaglia, perché a oggi è nessuno. Non puoi andare al...

Duello Lega-M5s per il ruolo di premier. Di Maio : 'l'incarico a me - abbiamo il 32%'. Salvini : 'niente veti - così salta tutto' : E' scontro per la formazione del governo e sul nome di chi deve andare a Palazzo Chigi. Previsto la prossima settimana l'incontro fra il capo politico del M5s e il leader della Lega -

Salvini a Di Maio : «Niente capricci» : Il leader del Carroccio replica alle parole pronunciate da Bonafede (M5S). Scelti i capigruppo di Camera e Senato: Gelmini e Bernini per Fi, Delrio e Marcucci per il Pd, Grillo e Toninelli per l’M5S

Governo - M5s : “Di Maio premier o niente”/ Duello con Salvini - i "responsabili 3.0" e l'asse col Pd : Governo M5s: Bonafede, "Di Maio premier o nessun esecutivo". Reddito di cittadinanza sì, bocciato "reddito nascita" di Grillo. Salvini, "Luigi sbaglia, senza Berlusconi non si fa niente"(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 00:46:00 GMT)

Matteo Salvini : "Se Di Maio insiste - non se ne fa niente" : 21.30 - La replica di Luigi Di Maio alle dichiarazioni di Matteo Salvini uscite nel pomeriggio non si è fatta attendere. Intervenuto brevemente durante l'edizione serale del TG1, il leader del Movimento 5 Stelle ha ribadito ancor più chiaramente la propria opinione su quello che dovrebbe essere il nuovo Presidente del Consiglio: sé stesso.Il premier deve essere espressione della volontà popolare. Il 17% degli italiani ha votato Salvini ...

Salvini : se Di Maio dice io premier o niente sbaglia. Senza FI arrivederci La replica : conta la volontà del popolo - M5S al 32% - Lega al 17 : Salvini ha sostenuto che le sanzioni danneggiano l'economia italiana, soprattutto l'agroalimentare, e che 'nel 2018 i problemi non si risolvono con le sanzioni'.

Salvini gela Di Maio 'Se dice io o nessuno - non se ne fa niente'. La replica 'Conta la voto popolare - noi al 32 ' : Ma ecco la cronaca di questa giornata di scontro tra Cinquestelle e Lega. Alfonso Bonafede , M5s, Condividi • UNA MATTINATA CHIARA, BONAFEDE: DI Maio PREMIER O NIENTE La strategia del Movimento ...

Salvini su Di Maio : "Se dice 'o io premier o niente' sbaglia" - : Tensioni tra M5S e Lega sul governo. "Non può dire 'o io o niente', altrimenti che discussione è?", dichiara il leader del Carroccio. E avverte: se taglia fuori FI è "arrivederci". Poi ribadisce il no ...

Salvini : 'Se Di Maio dice io premier o niente sbaglia. Senza FI arrivederci' : Salvini ha sostenuto che le sanzioni danneggiano l'economia italiana, soprattutto l'agroalimentare, e che 'nel 2018 i problemi non si risolvono con le sanzioni'.

