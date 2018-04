Di Maio e Salvini ai ferri corti sulla premiership | il Berlusca media Il Pd resta

Pizzarotti : "Di Maio e Salvini mi vogliono premier". Ma è solo un Pesce d'Aprile : E' evidentemente di buonumore Federico Pizzarotti , l'ex Cinque Stelle sindaco di Parma, che ha colto l'occasione del 1 aprile per lanciare una fake news autoironica. "Per trasparenza e onestà...

I leader che hanno vinto il 4 marzo un governo lo vogliono davvero? Si può cominciare a dubitarne. Sia Salvini che Di Maio sembrano avere un altro piano.

Vittorio Feltri : perché per Matteo Salvini e Luigi Di Maio l'alleanza è un suicidio politico : La politica paralitica italiana sta offrendo uno spettacolo osceno e leggermente disgustoso. Rapida nella spartizione delle poltrone istituzionali e burocratiche, non riesce tuttavia a esprimere una idea ...

Dopo le prime intese è gelo tra Salvini e Di Maio? Video : In un momento come questo, in cui fare bella figura davanti all’elettorato sembra lo scopo principale degli attori politici, abbiamo assistito a ogni sorta di trama e speculazione politica. Appelli, rifiuti, aperture, fantapolitica, indiscrezioni giornalistiche, ragionamenti, nomi che difficilmente troveranno un to. Il rapporto principale che circola per la formazione di un nuovo esecutivo, e che quasi sembra scontato, è quello tra i leghisti e ...