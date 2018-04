Di Maio | avanti secondo volontà popolo

M5s - Bonafede : “Di Maio premier o nessun governo”/ Fraccaro “sì reddito cittadinanza - avanti solo con Salvini” : Governo M5s: Bonafede, "Di Maio premier o nessun esecutivo". reddito di cittadinanza sì, bocciato "reddito nascita" di Grillo. Fraccaro rilancia, "parliamo solo con Salvini, no Berlusconi"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 15:10:00 GMT)

Di Maio ai partiti : “Fatevi avanti” : Roma, 24 mar. (AdnKronos) – “Come ho sempre detto”, quello sulle Camere “non era un accordo per il governo. Ma sicuramente oggi abbiamo dimostrato coi fatti che siamo aperti a tutti, che siamo compatti e affidabili nelle scelte che prendiamo. Alle forze politiche dico: fatevi avanti se volete fare cose buone per l’Italia”. Lo dice Luigi Di Maio, leader del M5S.“Io spero – ha sottolineato – ...

Di Maio ai partiti : "Fatevi avanti" : "Come ho sempre detto", quello sulle Camere "non era un accordo per il governo . Ma sicuramente oggi abbiamo dimostrato coi fatti che siamo aperti a tutti , che siamo compatti e affidabili nelle ...

Di Maio : M5s aperto a tutti - partiti si facciano avanti : "Come ho sempre detto questo non era un accordo che riguardava il governo ma abbiamo dimostrato che siamo aperti a tutti, che siamo compatti e affidabili. Adesso dico alle forze politiche fatevi ...

Di Maio : “Io premier e governo M5s o si torna al voto”/ Alleanze? “Nessuno si è fatto avanti” : Di Maio, "no a governo di tutti, M5s non teme il voto": il candidato premier grillino dice no ad un esecutivo di stampo istituzionale. Poi attacca pesantemente il ministro Padoan...(Pubblicato il Tue, 13 Mar 2018 21:18:00 GMT)

Di Maio : chi vuole mettersi al lavoro per Italia si faccia avanti : Roma, 13 mar. , askanews, 'Quando in questi giorni sento dire che M5s vuole allearsi con uno o con l'altro dico che non bisogna parlare dell'uno o dell'altro. Mi sarei aspettato da tutti un contatto ...

Di Maio : “L’elezione dei presidenti Camere non riguarda il governo. Chi vuole mettersi al lavoro si faccia avanti” : “Le elezioni del 4 marzo sono state uno schiaffo al vecchio modo di fare politica”, ha esordito Luigi Di Maio nel corso della conferenza stampa dalla sede della stampa estera. “Gli italiani hanno dato un segnale che va colto: un voto post ideologico, dove non ci sono più destra e sinistra, con un 32% di preferenze a un programma che non è mai stato estremista, e non è contro l’euro”. Poi ha continuato: “Noi non ...

Matteo Salvini - la mossa Lega : manda avanti Giorgetti per sondare il terreno con Di Maio : Matteo Salvini non ha fretta, non smania di piombare a Palazzo Chigi: ai fedelissimi assicura che è disposto a trattare anche sulla presidenze delle Camere, senza piantare grane per averne una targata ...

M5s primo partito - Di Maio : "E' indescrivibile"Centrodestra prima coalizione : Lega davanti a FICrollo Pd - Renzi parla nel pomeriggio : I pentastellati conquistano il Sud, con uno storico cappotto 28-0 all'uninominale in Sicilia. Calenda: "Non è l'ora della resa dei conti". Affluenza: è il Veneto la regione al top per affluenza: ha votato il 78% degli aventi diritto. SEGUI IL TEMPO REALE

M5s oltre il 33% - Di Maio e i big esultano davanti la tv : Roma, 5 mar. , askanews, Arriva la proiezione dei dati del Senato che dà il Movimento 5 Stelle al 33,6% e Luigi Di Maio e i big pentastellati esplodono in un urlo di gioia: l'esultanza, davanti al ...

Un altro nome da Di Maio : allo sport va l'olimpionico Fioravanti. Scintille su Fioramonti e Israele : Il candidato premier aggiunge un altro nome ai possibili ministri del governo M5s. E' quello del due volte campione olimpico di nuoto. Scoppia una polemica per alcune frasi di Fioramonti sul ...

ELEZIONI 2018 - COME SI VOTA/ M5s - Fioravanti al Ministero Sport in governo Di Maio : campione Nuoto - “un onore” : ELEZIONI 2018, COME si VOTA: M5S, Ministro Sport sarà ex nuotatore Domenico Fioravanti. Di Maio invia lista ministri via mail a Mattarella: oggi i primi 5 nomi, domani lista completa(Pubblicato il Wed, 28 Feb 2018 14:50:00 GMT)

M5s - ministri ombra : Di Maio tira dritto e annuncia Fioravanti allo sport : 'Non c'è alcuna irritazione del Quirinale' la posizione ribadita dal leader del Movimento, dopo le polemiche sulla lista di un eventuale governo 5 Stelle inviata al presidente Mattarella -

M5S - Fioravanti ministro dello Sport. La lista di Di Maio inviata al Colle. Gentiloni : governo ombra surreale. Fi - Tajani per recuperare Centrosud : Sono un uomo dello sport al servizio dello sport'. Come previsto a presentare il programma sport di M5S è stato Zdenek Zeman: 'Mi sono schierato perché ci credo - ha detto -. Sono qui per sbaglio, ...