Anthony Joshua vs Deontay Wilder - si farà il Mondiale dell’unificazione? Partite le trattative per il match dell’anno : data e possibili sedi : Anthony Joshua e Deontay Wilder combatteranno per l’unificazione totale delle cinture mondiali dei pesi massimi? I due pugili dovranno iniziare a discuterne, il successo del britannico contro Joseph Parker ha aperto la strada verso il match dei match che dovrebbe restituirci finalmente un unico Campione del Mondo della categoria regina. Le negoziazioni dovrebbero già partire durante la prossima settimana stando alle parole del promoter ...

Deontay Wilder : 'Voglio un cadavere sul ring' : Immediate le reazioni del mondo della # boxe che, in maniera univoca, ha condannato le sue affermazioni. L'ex campione mondiale britannico Tony Bellew lo ha definito " miserabile ed idiota " in un ...

Anthony Joshua e Deontay Wilder - la boxe torna 'cinematografica' : Ed il mondo ora freme per vederli combattere sullo stesso ring e celebra il ritorno della grande boxe e di un duello che mancava dagli anni '90, dai tempi della sfida tra Mike Tyson ed Evander ...

Anthony Joshua e Deontay Wilder - la boxe torna 'cinematografica' Video : 5 Il ritorno in bello stile della 'grande #boxe' ha una data precisa, quella del 29 aprile 2017. Davanti a 90 mila persone, in un tradizionale 'tempio' calcistico come il mitico Wembley, Anthony Joshua mise K.O Wladimir Klitschko aggiungendo altre due corone mondiali al titolo IBF gia' detenuto. Il giovane campione britannico con l'Africa nel Dna, nel cuore e sulla pelle aveva messo al tappeto colui che per oltre un decennio aveva ...

Boxe - SHOCK Deontay Wilder : “Vorrei un cadavere sul ring - voglio uccidere un pugile”. Il Campione del Mondo WBC oltre il limite : La serata della grande Boxe è stata caratterizzata dalla vittoria di Anthony Joshua contro Joseph Parker. Il britannico ha così unificato le cinture mondiali WBA, WBO, IBF, IBO dei pesi massimi e si appresta a organizzare la super sfida finale con Deontay Wilder, Campione WBC. Proprio lo statunitense, però, è nell’occhio del ciclone per le bruttissime dichiarazioni che ha rilasciato a Breakfast Club, trasmissione della New York Radio ...

Deontay Wilder è sempre senza freni : 'Klitschko? Joshua ha battuto un vecchio' Video : Dopo aver fatto parlare i pugni nella difesa del titolo mondiale dei #pesi massimi versione WBC in cui ha messo K.O Luis Ortiz [Video] in 10 round, Deontay Wilder riprende ad attaccare Anthony Joshua. Il 'grande match' tra le due star della categoria regina della #boxe potrebbe svolgersi a dicembre, stando alle dichiarazioni di Eddie Hearn che risalgono a poco meno di due mesi fa, ma secondo Wilder il potente manager di Joshua fara' di tutto per ...

'Mike Tyson? L'avrei massacrato' - parola di Deontay Wilder Video : Ad una settimana dal match in cui mettera' in palio per la settima volta il titolo mondiale [Video] dei #pesi massimi versione WBC, Deontay Wilder è un fiume in piena e ne ha per tutti. Per il suo avversario, il cubano Luis Ortiz, per il campione WBA-IBF-IBO, Anthony Joshua ed anche per... Mike Tyson. La frecciata all'ex campione indiscusso della categoria l'aveva lanciata lo scorso gennaio. Nel frattempo è arrivata la risposta del diretto ...

Boxe - Deontay Wilder manda ko Luis Ortiz e si conferma Campione del Mondo WBC. Ora match da urlo con Joshua? : Deontay Wilder si conferma Campione del Mondo WBC dei pesi massimi dopo aver sconfitto Luis Ortiz per ko tecnico alla decima ripresa. A New York, lo statunitense ha letteralmente demolito il rivale cubano e ha prolungato la propria striscia di imbattibilità (40 vittorie, 39 per ko): il 32enne non conosce rivali ed è prossimo a un incontro da urlo con Anthony Joshua, quello che tutti gli appassionati di Boxe si aspettano. Il 38enne incappa invece ...

Boxe - Deontay Wilder vs Luis Ortiz : Mondiale WBC pesi massimi. Data - programma - orario d'inizio e tv : quando si combatte? : L'incontro non sarà visibile in tv in Italia , negli USA e in Gran Bretagna è prevista diretta su Sky, , diretta streaming disponibile su Showtime. Gli orari sono italiani , a New York sono indietro ...