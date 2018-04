huffingtonpost

: Dallo “sterminio in Siria” agli “inermi uccisi in Terra Santa”, dal Papa un lungo elenco di ingiustizie e violenze - albertocaldana : Dallo “sterminio in Siria” agli “inermi uccisi in Terra Santa”, dal Papa un lungo elenco di ingiustizie e violenze - mariva7 : RT @HuffPostItalia: Dallo “sterminio in Siria” agli “inermi uccisi in Terra Santa”, dal Papa un lungo elenco di ingiustizie e violenze http… - patitixperugia : RT @HuffPostItalia: Dallo “sterminio in Siria” agli “inermi uccisi in Terra Santa”, dal Papa un lungo elenco di ingiustizie e violenze http… -

(Di domenica 1 aprile 2018) "Frutti di saggezza invochiamo per coloro che in tutto il mondo hanno responsabilità politiche, perché rispettino sempre la dignità umana, si adoperino con dedizione a servizio del bene comune e assicurino sviluppo e sicurezza ai propri cittadini". Lo ha dettoFrancesco nel messaggio di Pasqua letto prima della benedizione Urbi et Orbi.Bergoglio ha invocato la pace in tutti i luoghi della, soprattutto in quelli colpiti da guerre e conflitti. I responsabili politici e quelli militari portino frutti di pace in tutto il mondo, è l'appello pasquale del Pontefice, che ha citato espressamente la Siria, laSanta, lo Yemen, l'intero Medio Oriente e poi l'Africa e in particolare il Sud Sudan, la Penisola Coreana, l'Ucraina, il Venezuela."Frutti di riconciliazione invochiamo per laSanta, anche in questi giorni ferita da conflitti aperti che non ...