DAL CARCERE Jacopo | quanto è grande il Signore per perdonare un omicida come me?

Fabrizio Corona : “Lancio nuova marca” - giallo sul nome scelto dall’ex re dei paparazzi. Uscito da poco DAL CARCERE cerca di riavviare gli affari. Perché ha chiamato così la sua ultima linea di abbigliamento? La verità : Fabrizio Corona libero vuol dire tante cose. Si è detti della nuova vita dell’ex re dei paparazzi, voglioso di sistemarsi, sposarsi di nuovo e avere un altro figlio. Intanto, però, gli affari devono sempre essere portati avanti, e così l’ultima iniziativa commerciale è questa: “Adalet”, termine che in turco sta per ”giustizia”, ed è questo il nome che Fabrizio Corona ha dato alla sua nuova linea di abbigliamento. ...

Puigdemont DAL CARCERE : “Non mollo e non mi ritiro” : «Non mollerò, non mi dimetterò, non mi ritirerò». È il messaggio che compare sul profilo Twitter di Carles Puigdemont, ex presidente della Generalitat catalano arrestato domenica in Germania e attualmente detenuto nel carcere di Neumünster. «Sia chiaro a tutti: non mollerò, non mi dimetterò, non mi ritirerò davanti alle azioni illegittime di coloro...

Puigdemont DAL CARCERE in Germania : "Non mi arrenderò" : Dopo essere stato arrestato in Germania, Carles Puigdemont lancia un avvertimento a Madrid: "Non mi arrenderò, non mi dimetterò, non mi ritirerò". E' il primo messaggio del leader indipendentista catalano dal carcere, dove si trova da una settimana in attesa che si definisca il procedimento sulla sua estradizione in Spagna. Puigdemont attacca "l'azione illegittima di chi ha perso alle urne" e "l'arbitrarietà nel nome dell'unità della patria".

Boca Juniors - Tevez si infortuna. DALl'Argentina : 'Ko dopo partita in carcere col fratello' : Praticamente un mese di stop per Carlos Tevez . Stiramento al soleo destro, infortunio relativamente normale per un calciatore, vista la zona di stress qual è la gamba, specialmente quella forte per ...

Jeremy ha ‘svoltato’. L’ennesima sorpresa nella vita del “detenuto più bello del mondo”. DAL CARCERE agli yacht di lusso con belle ereditiere al seguito - la sua storia come una favola. Che si arricchisce - ora - del gran finale : Una storia che all’epoca aveva fatto il giro del mondo, una sorta di favola contemporanea con protagonista un ragazzo bello e dannato finito in carcere e poi diventato famoso, fino a conquistare il cuore di una bella e ricca ereditiera. E che ora aggiunge un ulteriore elemento alla sua già ricchissima sceneggiatura. Parliamo, ovviamente, di Jeremy Meeks, da molti considerato uno degli uomini più fortunati del pianete. Una vita che ...

Beautiful - anticipazioni americane : Bill si sveglia DAL coma - Ridge in carcere : Dopo che un misterioso attentatore gli ha sparato alle spalle riducendolo in fin di vita, Bill Spencer si sveglia dal coma. L’editore è convinto che a volerlo morto sia Ridge Forrester, così per lo stilista scattano immediatamente le manette. Questo è ciò che sta accadendo a The Bold and The Beautiful, nelle attuali puntate americane! Non solo: Bill si dovrà confrontare con alre persone, primo fra tutti il figlio Liam, che ha scoperto ...

Catalogna - Puigdemont DAL CARCERE : "Non mi arrenderò" : "Sono un detenuto politico" dice l'ex presidente della Generalitat dalla prigione di Neumünster. Oggi il primo colloquio con il suo avvocato. L'Onu, intanto, ha ammesso il ricorso contro la violazione dei suoi diritti politici da parte della Spagna. E la giudice tedesca che ha confermato la sua detenzione provvisoria non esclude un "no" all'estradizione

DAL CARCERE di Rebibbia al pub : al quartiere Appio apre "Vale la pena" e i detenuti servono la birra anti spreco : Ma non solo: lo spazio sarà anche un negozio di economia carceraria dove sarà possibile comprare altre specialità 'made in Rebibbia', come i formaggi realizzati nella sezione femminile o il Caffè ...

DALla Spagna : 'Cristiano Ronaldo rischia 10 anni di carcere per evasione' : TORINO - Cristiano Ronaldo rischia seriamente di essere rinviato a giudizio per evasione fiscale, con una possibile condanna di oltre 10 anni di carcere per quattro reati. Secondo quanto rivelato da ...