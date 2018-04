Curling maschile | Mondiali 2018 | Norvegia e Corea del Sud a valanga | Russia e Olanda

oasport

: RT @Sportwelve: Un nuovo articolo (Curling, l’Italia maschile ai Mondiali 2018 di Las Vegas) è disponibile su - - giuseppesesto : RT @Sportwelve: Un nuovo articolo (Curling, l’Italia maschile ai Mondiali 2018 di Las Vegas) è disponibile su - - Newsinunclick : New post: CURLING, L’ITALIA MASCHILE AI MONDIALI 2018 DI LAS VEGAS - andyallnews : Stasera a #LasVegas scattano i mondiali di #Curling Maschile #WMCC2018 -

(Di domenica 1 aprile 2018) A Las Vegas (USA) si è disputata la terza sessione di partite valide per idi. L’Italia ha osservato un turno di riposo dopo aver perso nella notte contro la. Proprio gli scandinavi si confermano al comando (8-2 rifilato alla Germania che si è arresa dopo il settimo end) insieme alladel Sud (micidiale 9-2 sul Giappone dopo sette end, quarta e quinta frazione chiuse per 3-0) e la Svezia (turno di riposo). L’ha battuto gli USA (6-4, gli orange hanno vinto gli ultimi tre end per 1-0, i padroni di casa non schierano la formazione che ha vinto le Olimpiadi) mentre lasi è imposta sulla Cina all’extra-end (7-6, gli asiatici avevano recuperato firmando due punti nella decima mano). RISULTATI TERZA GIORNATA:-Cina 7-6-Germania 8-2 Giappone-del Sud 2-9 USA-...