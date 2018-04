Cultura | la Regione stanzia 2 | 5 milioni per la promozione | aperto il bando

Veneto : 6mila studenti al Concorso per tutela patrimonio linguistico e Cultura le Regione : Venezia, 22 mar. (AdnKronos) – Circa 6.000 studenti partecipanti, l’adesione di 109 scuole statali e paritarie del Veneto e scuole italiane dell’Istria, 138 progetti presentati: numeri che testimoniano il successo ottenuto anche quest’anno dal Concorso ‘ tutela , Valorizzazione e Promozione del patrimonio linguistico e culturale Veneto ”, promosso e organizzato dalla Regione , in collaborazione con l’Unpli ...

Cultura Barni : il percorso fotografico a cielo aperto di Barni si presenta alla Bit di Milano nello spazio della Regione Lombardia : Cultura Barni Martedì 13 Febbraio alle ore 15,00 presso lo Stand della Regione Lombardia alla Bit, Borsa Internazionale del Turismo di Fiera Milano City, presenta le sue proposte estive e il museo a cielo aperto “Un Paese in posa”. Sarà l’occasione per conoscere meglio il territorio del Triangolo Lariano con le sue chiesette Romaniche e incontrare Giulia Caminada che ha ideato e coordinato la galleria fotografica sotto le ...

05/02/2018 - 19 : 06 - Incontro positivo tra Presidente della Regione - Assessore all'Istruzione e Cultura e Sindacati su Adaptations - ... : ...un percorso concreto e partecipato per trovare soluzioni e indirizzi sui quali costruire il modello per il futuro della scuola valdostana recependo le criticità e le istanze avanzate dal mondo ...

Fondi per le imprese Culturali e creative dell'Umbria - prorogato il bando della Regione : È stato prorogato al 28 febbraio prossimo il termine per la presentazione delle domand e per accedere ai contributi previsti dal bando della Regione Umbria per le imprese culturali e creative '...