Crollo a Rescaldina | feriti stazionari

Rescaldina - esplosione e Crollo palazzina : 9 persone estratte vive/ Ultime notizie - video : grave un 45enne : Rescaldina, esplosione e crollo di una palazzina, quattro i feriti gravi, di cui due bambini. video Ultime notizie, uno scoppio ha fatto crollare un edificio in provincia di Milano(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 22:34:00 GMT)

Milano : Santanché su Crollo Rescaldina - più attenzione su sicurezza : Milano, 31 mar. (AdnKronos) - "Sono vicino alle persone ferite nel crollo della palazzina avvenuta questa mattina a Rescaldina in provincia di Milano. Tra questi anche dei bambini ma per fortuna nessuna vittima. Saranno da valutare le cause dell’accaduto, ma intanto, trattandosi di fatti in Italia a

Esplosione Rescaldina - la Procura indaga per Crollo colposo : La Procura di Busto Arsizio ha aperto un fascicolo che ipotizza il reato di crollo colposo per l'Esplosione che ha sventrato una palazzina a Rescaldina (Milano). Per il momento l'accusa dei pm è contro ignoti. L'edificio è stato posto sotto sequestro.

Rescaldina - il Crollo in diretta. In un filmato di videosorveglianza il momento dell’esplosione : “Ho sentito un grande botto e sono scappata con il mio compagno e solo una volta fuori ho visto che era crollato mezzo condominio”. Lo ha raccontato una delle persone che abitavano nella parte della palazzina rimasta in piedi, a Rescaldina (Milano) dove un crollo ha causato il ferimento di 9 persone. La prima ipotesi su cui stanno lavorando i carabinieri della compagnia di Legnano (Milano) e i vigili del fuoco di Milano è quella che ...

Milano : Rescaldina - due le famiglie coinvolte nel Crollo : Milano, 31 mar. (AdnKronos) – Sono due, a quanto si apprende, i nuclei familiari coinvolti nel crollo di una palazzina in via Brianza a Rescaldina, comune in provincia di Milano. I vigili del fuoco, intervenuti per mettere in salvo le persone coinvolte dal crollo probabilmente dovuto a una fuga di gas, escludono la presenza di altre persone sotto le macerie. L’intervento di recupero è durato poco meno di tre ore, ora i tecnici sono a ...

Milano : Rescaldina - due le famiglie coinvolte nel Crollo : Milano, 31 mar. (AdnKronos) - Sono due, a quanto si apprende, i nuclei familiari coinvolti nel crollo di una palazzina in via Brianza a Rescaldina, comune in provincia di Milano. I vigili del fuoco, intervenuti per mettere in salvo le persone coinvolte dal crollo probabilmente dovuto a una fuga di g

Crollo Rescaldina - parla la mamma del giovane estratto per ultimo dalle macerie : Da MilanoToday la drammatica testimonianza della madre, in attesa di aggiornamenti dai soccorritori: il figlio era ancora sotto le macerie....

Crollo Rescaldina - parla la mamma del giovane disperso sotto le macerie : Da MilanoToday la drammatica testimonianza della madre, in attesa di aggiornamenti dai soccorritori: il figlio è ancora sotto le macerie....