Crolla un hotel nell' India centrale | almeno 10 morti

India - Crolla hotel : 10 morti : Nuova Delhi, 1 apr. , AdnKronos/Xinhua, E' di dieci morti e tre feriti il bilancio del crollo di un hotel nell'India centrale. 'Il vecchio edificio, che era in condizioni fatiscenti, è crollato dopo ...

India : Crolla un hotel - 10 morti : NEW DELHI, 1 APR - E' salito ad almeno 10 morti e tre feriti il bilancio del crollo nell'India centrale di un hotel pericolante di quattro piani. Lo rende noto la polizia. I soccorritori, che hanno ...

India : Crolla un hotel - 10 morti : ANSA, - NEW DELHI, 1 APR - E' salito ad almeno 10 morti e tre feriti il bilancio del crollo nell'India centrale di un hotel pericolante di quattro piani. Lo rende noto la polizia. I soccorritori, che ...

Crolla hotel nel Madhya Pradesh almeno 4 morti : Un albergo di 3 piani è Crollato nell’India centrale uccidendo 4 persone e ferendone almeno 3. Secondo quanto riferiscono alcune

India - Crolla hotel 3 piani : 4 morti : 01.17 Un hotel di tre piani è crollato nell' India centrale uccidendo 4 persone e ferendone almeno 3. Secondo quanto riferiscono alcune fonti mediche, 7 persone sono state trasportate in ospedale subito dopo l'incidente avvenuto in una città nel Madhya Pradesh. La polizia ha riferito che le operazioni di soccorso continuano. Sono ancora ignote le cause dell'incidente anche se il quotidiano Times of India riferisce che l'edificio, Fatiscente, è ...

Terremoto - tremenda scossa a Taiwan : Crolla un hotel - almeno 4 morti e centinaia tra feriti e dispersi Video : ?È di almeno quattro morti il bilancio provvisorio del Terremoto, di magnitudo 6.4, che ha colpito la parte orientale dell'isola di Taiwan. Diverse centinaia di persone sono invece...

Scossa di terremoto a Taiwan di magnitudo 6.4 : hotel Crollato - 2 morti e oltre 100 feriti : Almeno due persone sono morte e oltre 100 sono rimaste ferite per il potente sisma di magnitudo 6.4 che ha colpito la costa est dell’isola di Taiwan e i cui tremori sono stati avvertiti fino alla capitale Taipei, 160 chilometri più a nord. I soccorritori lottano contro il tempo per salvare decine di persone rimaste intrappolate in un hotel parzialm...

Terremoto - tremenda scossa a Taiwan : Crolla un hotel - almeno 2 morti e 100 feriti. "Persone intrappolate" Video : ?È di almeno due morti e oltre 100 feriti il bilancio provvisorio del Terremoto, di magnitudo 6, che ha colpito la parte orientale dell'isola di Taiwan. #Taiwan : Multi...

Tremendo terremoto magnitudo 6.4 a Taiwan - Crolla hotel - 30 ospiti intrappolati : Una violentissima scossa di terremoto di magnitudo 6.4 della scala Richter ha colpito l'isola di Taiwan. Secondo il centro di calcolo sismologico EMSC, il sisma avrebbe avuto il suo epicentro solo 22 chilometri a nordest di Hualian, città che ospita una popolazione di circa 350 mila abitanti, e 102 chilometri a sudest rispetto alla metropoli Taipei, capitale dell'isola di Taiwan, dove risiedono più di 7 milioni di persone. Le violente onde ...

Taiwan - terremoto del 6 - 4 Crolla hotel Live tv|Video «Persone intrappolate» Foto La fuga dalle finestre : guarda : La scossa ha colpito al largo della costa del nord-est di Taiwan ed è stata avvertita anche nella capitale Taipei. «Molti edifici danneggiati e diverse persone intrappolate»

Taiwan - sisma di magnitudo 6.4 : hotel Crollato con «persone sotto le macerie» : Poco prima della mezzanotte, un terremoto con epicentro ad appena 9 chilometri di profondità ha fatto tremare l’intera isola

Potente terremoto 6.4 a Taiwan - Crollato un hotel : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Terremoto - tremenda scossa a Taiwan : Crolla un hotel - 30 persone intrappolate Video : tremenda scossa di Terremoto a Taiwan, terrore tra la gente. crolla un hotel in pieno centro. Ci sarebbero trenta persone intrappolate. #Taiwan : Multi storey #hotel collapses in Taiwan...

Scossa di terremoto a Taiwan di magnitudo 6.4 : hotel Crollato con “persone sotto le macerie” : Paura a Taiwan: poco prima della mezzanotte un terremoto di magnitudo 6,4, con epicentro ad appena 9 chilometri di profondità, ha fatto tremare l’intera isola, causando il crollo di un albergo. Si temono numerose vittime. La Scossa è stata avvertita anche nella capitale Taipei. Non è stato lanciato l’allarme tsunami....