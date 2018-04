Cos' è l' amore vero?

Vittorio Costa interpretato da Neri Marcor/ Dopo dieci anni ritorna a Torino per Anna (Questo nostro amore 80) : Vittorio Costa, personaggio della fiction Rai interpretato da Neri Marcorè, Dopo la rottura con Anna è pronto con nuove energie a riconquistarla e a lanciarsi in nuovo progetto lavorativo.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 10:00:00 GMT)

Francesca Michelin a Verissmo. 'L'album dopo la fine di un amore. Ora penso solo a Alberto Angela - è una Cosa seria' : Francesca Michelin è stata la prima ospite a Verissimo . Silvia Toffanin ha ripercorso la sua già importante carriera nonostante la giovanissima età. Francesca dopo X Factror ne ha fatta di strada ...

“Lo ha fatto troppo”. UeD : Gemma Galgani ci risiamo. La storia con Giorgio Manetti sembra una soap - ma qualCosa unisce la coppia in modo indissolubile. La dama di Torino svela un particolare inedito proprio sul gabbiano e il loro amore : Ogni giorno a Uomini e Donne succede qualcosa che accende l’interesse dei fan. Grande protagonista di questa stagione è il trono over che sta avendo ascolti da urlo. Ovviamente a tenere sempre banco è la storia tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti che non si sa ancora dove andrà a parare. I telespettatori più critici sostengono che questo andirivieni sia solo fatto a uso e consumo degli ascolti, che sia tutto preparato a puntino. Ma sono ...

AMBRA ANGIOLINI / “In amore ci sono sempre Cose difficili da comprendere” (Cyrano) : AMBRA ANGIOLINI, conduce insieme a Massimo Gramellini il nuovo programma Cyrano: l’amore fa miracoli. L’emozione e l’empatia provata dalla conduttrice nel raccontare alcune storie.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 08:01:00 GMT)

Tempesta D'Amore - trame 25-31 marzo : Tom è figlio di Tina? Ecco Cosa accadrà Video : Nuovo appuntamento dedicato alle anticipazioni su Tempesta D'Amore [Video], la soap opera bavarese che tutta la settimana intorno alle ore 20 va in onda su Rete 4. Negli episodi che verranno trasmessi la prossima settimana, dal 25 al 31 marzo 2018, i telespettatori italiani avranno la possibilita' di vedere crescere il feeling tra alcuni protagonisti dello sceneggiato. Per scoprire le trame dettagliate vi consigliamo di leggere tutto ...

Il sole a mezzanotte - al cinema l’amore che supera ogni Cosa. La recensione : ROMA – l’amore fa ridere, fa piangere ma soprattutto supera ogni cosa. Lo sa bene Katie, la protagonista de Il sole a mezzanotte, da oggi al cinema, distribuito da Eagle Pictures. Il film che è l’adattamento del libro omonimo di Trish Cook, diretto da Scott Speer, racconta la storia di una diciassettenne affetta da una […]

Shemar Moore di SWAT racconta per la prima volta il suo amore per Anabelle ACosta - ex star di Quantico : Shemar Moore di SWAT ha per la prima volta parlato pubblicamente della sua nuova relazione con Anabelle Acosta, attrice e ex star di Quantico, serie in cui ha interpretato Natalie Vazquez: ai microfoni di ET Canada, l'interprete di Daniel "Hondo" Harrelson ha parlato del sentimento che lo lega alla collega da ormai qualche mese. I due hanno fatto il debutto ufficiale sul red carpet dei Grammy Awards 2018, tenutisi nel mese di febbraio: come ...

'A volte le Cose si rompono' : una mamma usa lo specchio rotto dal figlio per dare una lezione d'amore - FOTO : ... vai con le punte dei piedi sui vetri rotti, ascoltalo mentre ti ascolta arrivare, guarda la porta del bagno che ha ceduto aperta, guarda la faccia che ami di più al mondo rossa preoccupata e bagnata ...

Marsala - "Una Voce per Chernobyl" : vince Salvatore Lo Faso con "Un amore Così grande" : E' Salvatore Toti Lo Faso , studente sedicenne del Liceo Pascasino di Marsala, il primo classificato a 'Una Voce per Chernobyl' , il concorso canoro tra le scuole ideato dalla Fondazione Aiutiamoli a ...

"Così ho sposato due volte Loredana - l'amore della mia vita ha battuto la prima separazione" : Ho rischiato di essere l uomo piu' infelice del mondo. Oggi invece siamo una coppia effervescente, una famiglia unita e serena. Rimgrazio Dio ma piu' di tutti Loredana. Oggi non credo siano tante le ...

LUCA ONESTINI E IVANA MRAZOVA/ Amore a gonfie vele per la coppia : "Ho sempre cercato una donna Così" : LUCA ONESTINI e IVANA MRAZOVA, felicità e Amore per la coppia nata al Grande Fratello Vip. Il tronista si sente una persona nuova e matura, ben diversa dal tronista di Uomini e donne.(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 08:48:00 GMT)

Elisa Isoardi e Matteo Salvini / Amore a gonfie vele ma le nozze possono attendere : "Stiamo bene Così" : Elisa Isoardi e Matteo Salvini, le dichiarazioni della conduttrice tra le pagine del settimanale Oggi: “Orgogliosa di lui! Gli darò la mia luce restando in ombra” e sulle nozze dicono...(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 22:27:00 GMT)

Elisa Isoardi : "Matteo Salvini? Orgogliosa del suo successo. Per amore suo starò nell'ombra. Una donna deve fare Così" : "Sono Orgogliosa dei risultati e dei successi di una persona che fa parte di me. È il suo momento. Ho il dovere di non confondere i piani. Per rispetto. Per amore". Elisa Isoardi, in un'intervista rilasciata al settimanale Oggi, commenta i risultati elettorali che hanno premiato il suo compagno Matteo Salvini e parla di come ha intenzione di gestire il loro rapporto, lasciando che i riflettori restino puntati sul leader della Lega."Una ...

La teoria del tutto : Stephen Hawking - l'amore - il tempo... 5 Cose da sapere : "Lui ha illuminato la fisica per il mondo; in tutta la sua opera c'è un senso di profondità che è accresciuto dalla condizione fisica dello stesso Stephen, che gli permetteva di comporre le sue ...