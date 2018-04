agi

: News: (Cosa ha detto Minniti al Giornale sul rischio di attentati in Italia) pubblicata su Informazione 24 -… - 24Reporter24 : News: (Cosa ha detto Minniti al Giornale sul rischio di attentati in Italia) pubblicata su Informazione 24 -… - archiettoliber : @YesLavoro @GiancarloDeRisi Ho detto che: Mostrare che la situazione è sotto controllo [falsamente] prima del voto… -

(Di domenica 1 aprile 2018) Ilterrorismo "era e rimarrà alto", e l'attenzione marcata ora è per i 'lupi solitari', capaci di muoversi in piena autonomia. Il ministro dell'Interno Marco Minniti lo ha detto a più riprese nei giorni scorsi e specie in prossimità di importanti scadenze e festività, e lo ribadisce oggi in un'intervista al quotidiano Il, dove parla anche del fenomeno dei flussi migratori e della vicenda di Bardonecchia. Minniti si dilunga sul tema dei 'lupi solitari', che nei giorni scorsi inha avuto maggiore risonanza mediatica in seguito alle operazioni di Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri che hanno portato all'arresto, in zone diverse d', di persone ritenute vicine, se non potenziali protagoniste, ad ambienti che preparavano piani ...