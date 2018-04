Coree : Kim Jong-un a concerto star Seul : ANSA, - ROMA, 1 APR - C'erano anche il leader nordcoreano, Kim Jong-un e la moglie al concerto di gruppi K-Pop del sud che si sono esibiti a Pyongyang. Lo riferisce l'agenzia di stampa sudcoreana ...

Coree : il 27 aprile summit tra Moon Jae-in e Kim Jong-un : Il presidente Moon Jae-in e il leader nordcoreano Kim Jong-un si incontreranno il 27 aprile in quello che sarà in assoluto il terzo summit intercoreano dopo i vertici tenuti nel 2000 e nel 2007. Lo ...

Coree - Trump accetta l'invito di Kim. Summit a maggio. Il mondo plaude : Kim in una lettera si era impegnato a fermare i test nucleari e missilistici per sedersi al tavolo e parlare direttamente per la prima volta in decenni -

Kim Jong-un disposto a portare avanti il dialogo tra le due Coree - : ... comune aspirazione e forte desiderio dei coreani del Nord e del Sud e di tutto il mondo. Dopo Kim Jong-un ha parlato delle sue idee per creare e sviluppare le relazioni intercoreane, dopodichè le ...

Coree - concordato un summit tra Kim e Moon per fine aprile | : Il dittatore nordcoreano ha incontrato i delegati del Sud: fissato faccia a faccia tra i leader. È stata già inaugurata una linea di comunicazione tra Seul e Pyongyang. Il Nord vuole anche un dialogo ...

Coree - Kim Jong-un vuole dialogo con gli Usa e offre moratoria su nucleare : “Un colloquio a cuore aperto”. Così ieri il leader nordcoreano Kim Jong Un ha accolto la delegazione sudcoreana arrivata a Pyongyang per una missione di due giorni e durante la cena di benvenuto il presidente ha espresso il desiderio di “scrivere una nuova storia di riunificazione nazionale”. E oggi è arrivata la notizia – direttamente dalla Blue House, la presidenza sudcoreana – che la Corea del Nord vuole il ...

Coree : summit Kim-Moon a fine aprile : Le due Coree hanno concordato di tenere un summit tra leader, Kim Jong-un e Moon Jae-in, verso la fine di aprile. Lo riferisce la Blue House, la presidenza sudcoreana. Le due Coree hanno deciso di ...

