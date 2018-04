Coppa di Lega | il Paris-Saint German affonda il Monaco

Il Psg supera il Monaco e vince la quinta Coppa di Lega : Il Paris Saint Germain vince la Coppa di Lega francese. Con ancora addosso la delusione per l'eliminazione in Champions League, arriva la prima consolazione per i parigini di Emery. Nella finale dello ...

Il pugilato e e la premiazione della 'Coppa eleganza' chiudono la fiera di San Gregorio : Centinaia di persone hanno affollato domenica sera l'area spettacoli del padiglione fieristico per assistere agli incontri organizzati dall'Accademia Pugilistica Valconca. Sette i match disputati e ...

Hockey su pista - Eurolega 2018 : solo il Follonica ai quarti - sfiderà il Barcellona. Impresa Breganze - è nella Final Four di Coppa Cers : Una sola squadra rappresenterà l’Italia nei quarti di Finale dell’Eurolega 2017-2018 di Hockey su pista. L’ultimo turno della fase ai gironi conferma i pronostici della vigilia e non si rivela propizio per tre compagini italiane, che ingoiano il boccone amaro dell’eliminazione. A gioire è solo il Follonica, che batte 9-6 il Club Patì Vic e conclude nel migliore dei modi la propria avventura nel gruppo B, piazzandosi al ...

Calcio : City vince Coppa Lega inglese : ROMA, 25 FEB - Primo trofeo conquistato in Inghilterra per Pep Guardiola. Il Manchester City guidato dal tecnico catalano ha infatti vinto la Coppa di Lega inglese , Carabao Cup, battendo in finale a ...

Guardiola conquista il primo trofeo : il City travolge l'Arsenal 3-0 nella finale di Coppa di Lega : primo trofeo conquistato in Inghilterra per Pep Guardiola. Il Manchester City guidato dal tecnico catalano ha infatti vinto la Coppa di Lega inglese , Carabao Cup, battendo in finale a Wembley l'...

Il Manchester City vince la Coppa di Lega : Il Manchester City vince la Coppa d'Inghilterra . I Citizens di Pep Guardiola si sono imposti per 3-0 sull'Arsenal di Wenger nella finale di Wembley. Di Aguero, Kompany e David Silva le reti che ...

Coppa di Lega - trionfo Manchester City : spettacolo di Guardiola - Arsenal umiliato : Il Manchester City continua ad incantare. La squadra di Guardiola ha già ipotecato la vittoria della Premier League, così come i quarti di finale di Champions League, i Citizens sono i favoriti per la vittoria finale. Adesso il Manchester City alza il primo trofeo, vittoria nella Coppa di Lega contro l’Arsenal, dominio e netto 0-3 che non lascia repliche. Il Manchester City gioca un calcio clamoroso e passa in vantaggio con Aguero al ...

Coppa di Lega inglese - ecco quanto incassa la squadra vincitrice : Nel pomeriggio la sfida a Wembley tra Manchester City e Arsenal. Premi in denaro bassi, ma i ricavi arrivano dal botteghino L'articolo Coppa di Lega inglese, ecco quanto incassa la squadra vincitrice è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv - commissione di Lega A : tra i temi - i bandi per Coppa Italia e SuperCoppa : Oggi alle ore 15 convocato un incontro durante il quale si dibatterà su temi diversi, tra i quali i Diritti domestici e internazionali e i bandi per Coppa Italia e SuperCoppa. L'articolo Diritti tv, commissione di Lega A: tra i temi, i bandi per Coppa Italia e SuperCoppa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lega : 'Juve-Atalanta di Coppa alle 17.30 scelta obbligata' : Roma, 10 feb. , askanews, L'orario di Juventus-Atalanta, semifinale di ritorno di coppa Italia che si giocherà mercoledi 28 febbraio alle 17.30 è stato una 'scelta obbligata'. Lo ha fatto sapere la ...

Coppa Italia - polemica orari : la spiegazione della Lega. : polemica sugli orari delle semifinali di Tim Cup, ora definitivamente fissate mercoledì 28 febbraio. Una rivolta social-popolare dovuta soprattutto al fatto che Juventus-Atalanta vedrà il suo calcio d'...

Coppa del Re : il Siviglia vola in finale - Leganes al tappeto : Le reti di Correa e Vazquez al Sanchez-Pizjuan regalano a Montella il 2-0 che vale l'ultimo atto del torneo