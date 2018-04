Controllare il proprio dispositivo Android da PC

chimerarevo

(Di domenica 1 aprile 2018) Tra le molteplici funzioni che i nostri smartphone possono compiere, quella di interfacciarsi con altri dispositivi è sicuramente una delle più interessanti. In particolare l’accoppiata-PC risulta essere davvero vincente in quanto permette, oltre al semplice scambio di file, anche un vero econtrollo a distanza grazie all’utilizzo della connessione WiFi in diversi modi. Noi di Chimera Revo abbiamo testato per voi una serie di valide applicazioni per gestire il vostro smartphone direttamente da PC e ve le proponiamo di seguito. Ci tengo a precisare che le applicazioni non sono state elencate necessariamente in ordine di importanza: leggete per ognuna di esse le caratteristiche che è in grado di offrire e scegliete quella più adatta alle vostre esigenze. Airdroid Airdroid è una tra le applicazioni più popolari per la gestione dei contenuti del nostro smartphone e per ...